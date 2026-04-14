本日の予定【経済指標】
【中国】
貿易収支（3月）11:00
予想 N/A 前回 6375.5億元（貿易収支)
予想 1080.0億ドル 前回 909.8億ドル（貿易収支（ドル建て）)
【日本】
鉱工業生産（確報値）（2月）13:30
予想 -2.1% 前回 -2.1%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.3%（前年比)
予想 N/A 前回 2.9%（設備稼働率・前月比)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（3月）21:30
予想 1.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 N/A 前回 3.4%（前年比)
予想 0.6% 前回 0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更することがあります
貿易収支（3月）11:00
予想 N/A 前回 6375.5億元（貿易収支)
予想 1080.0億ドル 前回 909.8億ドル（貿易収支（ドル建て）)
【日本】
鉱工業生産（確報値）（2月）13:30
予想 -2.1% 前回 -2.1%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.3%（前年比)
予想 N/A 前回 2.9%（設備稼働率・前月比)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（3月）21:30
予想 1.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 N/A 前回 3.4%（前年比)
予想 0.6% 前回 0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更することがあります