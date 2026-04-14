【中国】
貿易収支（3月）11:00
予想　N/A　前回　6375.5億元（貿易収支)　
予想　1080.0億ドル　前回　909.8億ドル（貿易収支（ドル建て）)

【日本】
鉱工業生産（確報値）（2月）13:30
予想　-2.1%　前回　-2.1%（前月比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（前年比)
予想　N/A　前回　2.9%（設備稼働率・前月比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（3月）21:30
予想　1.2%　前回　0.7%（前月比)　
予想　N/A　前回　3.4%（前年比)　
予想　0.6%　前回　0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　N/A　前回　3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

※予定は変更することがあります