12:35　日本20年利付国債入札（7000億円程度）
17:00　レーン・フィンランド中銀総裁、記者会見
17:50　マン英中銀委員、討論会出席
22:00　IMF世界経済見通し・世界金融安定報告
23:00　グリーン英中銀委員、講演
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
レーンECBチーフエコノミスト、講演
15日1:05　ベイリー英中銀総裁、テイラー英中銀委員、討論会出席
1:10　グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:45　バーFRB理事、米経済について講演（質疑応答なし）
2:00　バーFRB理事、ボストン・リッチモンド・フィラ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
6:00　ラガルドECB総裁、BWC春季会合出席

レバノン・イスラエル国交正常化協議（ワシントン）
バンス米副大統領「ターニング・ポイント・USA」演説

米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、シティ、ブラックロック、J＆J

※予定は変更することがあります