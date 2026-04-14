アストロズは正遊撃手ジェレミー・ペーニャ（28）と先発投手の今井達也（27）の2人が負傷者リスト（IL）に入ったと13日（日本時間14日）に発表した。ペーニャは右ハムストリングのグレード1の肉離れ、今井は腕の疲労により戦列を離れていた。

今季ここまで打率.256、5得点のペーニャは、10日（同11日）のマリナーズ戦の試合中に膝に張りを感じたが、その試合は最後まで出場した。11日（12日）も出場を試みたものの4回で途中交代し、12日（同13日）に精密検査を受けた。ペーニャは昨季、打率.304、17本塁打、62打点、20盗塁、OPS.840を記録し、初のオールスター選出を果たしていた。

一方、今井は10日のマリナーズ戦でわずか37球を投げて1アウトしか取れず、登板後に疲労を感じたと語った。11日にヒューストンへ戻り、チームドクターの診察を受けている。ここまでの成績は3試合、8回3/2を投げ、1勝0敗、防御率7.27。アストロズの先発ローテーションは直近10試合の遠征中に大きなダメージを受けており、先週は右腕ハンター・ブラウンとクリスチャン・ハビエルも肩の故障でIL入り、12日も先発のコディ・ボルトンが背中中央部の張りで2回途中に降板していた。

チームは現在8連敗中で、シーズン成績は6勝11敗となっている。