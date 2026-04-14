71歳・片岡鶴太郎、“野菜のおかずズラリ”舞台公演中の健康的な朝ごはんを紹介「素朴だけれど確かな滋味」
俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（71）が12日、自身のブログを更新。野菜をたっぷり使った、健康的な朝ごはんを紹介した。
【写真】“野菜のおかず”がズラリ！片岡鶴太郎が紹介した、舞台公演中の健康的な朝ごはんメニュー
片岡といえば、健康を意識した私生活を行っていることがテレビ番組などでたびたび話題に。2024年8月にゲスト出演したテレビ朝日系『徹子の部屋』でも、午後5時に就寝、午後11時には起床し10年以上前から始めたヨガや瞑想をしていること、若い頃は暴飲暴食をしていたが現在は「1日1食」であることなどを明かしている。
現在、舞台『ブラック・コーヒー』公演中の片岡は投稿で、「今朝もたっぷりの野菜料理で身体を整えています」と、この日の朝食を披露。
「空豆の綿和え」「ゼンマイの胡麻煮」「わさび菜の胡麻おひたし」「ブロッコリーの胡麻和え」「えんどう豆の卵とじ」「大根の味噌煮」「たけのこ」「じゃがいもとピーマンのきんぴら」「さつまいものレモン煮」と、バラエティに富んだ野菜のおかずメニューを紹介した。
「ひと皿ひと皿がやさしく染み渡り、静かに力を蓄えるような時間 素朴だけれど確かな滋味。こうした積み重ねと、スタッフの皆さんの支えが、今日の舞台をしっかりと支えてくれている気がします とりわけ、日々私の食事をを支えてくださっているスタッフのねをさんにも、感謝の気持ちを込めて」と周囲のサポートへの感謝を伝え、舞台公演への意気込みを記していた。
【写真】“野菜のおかず”がズラリ！片岡鶴太郎が紹介した、舞台公演中の健康的な朝ごはんメニュー
片岡といえば、健康を意識した私生活を行っていることがテレビ番組などでたびたび話題に。2024年8月にゲスト出演したテレビ朝日系『徹子の部屋』でも、午後5時に就寝、午後11時には起床し10年以上前から始めたヨガや瞑想をしていること、若い頃は暴飲暴食をしていたが現在は「1日1食」であることなどを明かしている。
「空豆の綿和え」「ゼンマイの胡麻煮」「わさび菜の胡麻おひたし」「ブロッコリーの胡麻和え」「えんどう豆の卵とじ」「大根の味噌煮」「たけのこ」「じゃがいもとピーマンのきんぴら」「さつまいものレモン煮」と、バラエティに富んだ野菜のおかずメニューを紹介した。
「ひと皿ひと皿がやさしく染み渡り、静かに力を蓄えるような時間 素朴だけれど確かな滋味。こうした積み重ねと、スタッフの皆さんの支えが、今日の舞台をしっかりと支えてくれている気がします とりわけ、日々私の食事をを支えてくださっているスタッフのねをさんにも、感謝の気持ちを込めて」と周囲のサポートへの感謝を伝え、舞台公演への意気込みを記していた。