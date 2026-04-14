71歳・片岡鶴太郎、“野菜のおかずズラリ”舞台公演中の健康的な朝ごはんを紹介「素朴だけれど確かな滋味」

71歳・片岡鶴太郎、“野菜のおかずズラリ”舞台公演中の健康的な朝ごはんを紹介「素朴だけれど確かな滋味」