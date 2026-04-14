【プレミアリーグ第32節】(オールド トラフォード)

マンチェスター・U 1-2(前半0-2)リーズ

<得点者>

[マ]カゼミーロ(69分)

[リ]ノア・オカフォー2(5分、29分)

<退場>

[マ]リサンドロ・マルティネス(56分)

<警告>

[マ]マテウス・クーニャ(18分)、ルーク・ショー(49分)、ブルーノ・フェルナンデス(64分)

[リ]ジェームズ・ジャスティン(39分)、イーサン・アンパドゥ(86分)

田中碧が約4か月ぶりプレミア先発出場!! GKかわすダブルタッチは得点ならずも…リーズが敵地マンU戦で45年ぶり白星