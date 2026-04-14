14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.0ポイント高の3787ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3890.88ポイント ボリンジャーバンド3σ

3807.64ポイント ボリンジャーバンド2σ

3787.00ポイント 14日夜間取引終値

3759.70ポイント 5日移動平均

3724.39ポイント ボリンジャーバンド1σ

3723.01ポイント 13日TOPIX現物終値

3720.75ポイント 一目均衡表・転換線

3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3645.05ポイント 75日移動平均

3641.14ポイント 25日移動平均

3627.25ポイント 一目均衡表・基準線

3557.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3474.64ポイント ボリンジャーバンド2σ

3391.40ポイント ボリンジャーバンド3σ

3318.86ポイント 200日移動平均



株探ニュース