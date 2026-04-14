TOPIX先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.0ポイント高の3787ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3890.88ポイント ボリンジャーバンド3σ
3807.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
3787.00ポイント 14日夜間取引終値
3759.70ポイント 5日移動平均
3724.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3723.01ポイント 13日TOPIX現物終値
3720.75ポイント 一目均衡表・転換線
3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3645.05ポイント 75日移動平均
3641.14ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3557.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3474.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
3391.40ポイント ボリンジャーバンド3σ
3318.86ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3890.88ポイント ボリンジャーバンド3σ
3807.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
3787.00ポイント 14日夜間取引終値
3759.70ポイント 5日移動平均
3724.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3723.01ポイント 13日TOPIX現物終値
3720.75ポイント 一目均衡表・転換線
3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3645.05ポイント 75日移動平均
3641.14ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3557.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3474.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
3391.40ポイント ボリンジャーバンド3σ
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