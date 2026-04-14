　14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.0ポイント高の3787ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3890.88ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3807.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3787.00ポイント　　14日夜間取引終値
3759.70ポイント　　5日移動平均
3724.39ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3723.01ポイント　　13日TOPIX現物終値
3720.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3709.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3656.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3645.05ポイント　　75日移動平均
3641.14ポイント　　25日移動平均
3627.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3557.89ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3474.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3391.40ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3318.86ポイント　　200日移動平均

株探ニュース