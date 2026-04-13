【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年4月20日〜4月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月20日〜4月26日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『他の人に対して悔しい思いをしそうです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分の良さが活かせないことが増えます。他の人にとっての良い流れが進んでいくでしょう。けれど仲間がいたり目標があったりして、進んでいく気力はあります。仕事や公の場では他の人が特別に可愛がられていることが納得いかないです。そのポジションが欲しくて戦うでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
リアルなアプローチをしていかないといけないようで、手探り状態になるようです。相手の希望を読みすぎるより、自分のしたいことを見せていきましょう。シングルの方は、依存性が強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は相手がよそ見しないようにしているのですが、それに気付きにくいようです。
｜時期｜
4月20日 関心が膨らむ ／ 4月21日 キャラクターを変える
｜ラッキーアイテム｜
水族館
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞