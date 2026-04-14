ダイソーの“あるテープ”を使った裏技が297万回再生 “ゴミ袋交換”の地味なストレスが一瞬で消える「天才」「革命」
100円ショップ・ダイソーの「両面粘着ゲルテープ ハイブリッドタイプ」活用方法がインスタグラムに投稿され、動画再生297万回超え、2万2000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（13日午後4時時点）。
【写真一覧】297万回以上再生、ダイソーの“あるテープ”を使った“ゴミ袋交換”の裏技
ずぼらママの簡単掃除情報を発信している、みーこさん（@mico__kurashi）が「ゴミ袋の交換、地味にストレス感じてたけど この方法を試したら一瞬で終わってびっくり…！」と動画を投稿した。
ゴミ出しの度に、新しいゴミ袋をかけるのは面倒で、ゴミ箱の取っ手に袋が引っかかってスムーズに取り出せないということもある。そんな悩みに、ゴミ箱にゲルテープを貼り付けた「一瞬で交換できる裏技」を紹介している。
【手順】
1：袋が引っかかる原因となる、ゴミ箱の取っ手を取り外す
2：ゴミ箱の内側（対面する2箇所）にゲルテープを貼り付ける
3：新しい袋を入れ、ゲルテープ部分に袋をスーッとなでて固定すれば完了
蓋を開けると、袋がゴミ箱の上まで来ることで、ゴミが溢れ出すことがなくなり、上から押しても外れないとのこと。ゴミ袋を交換する際は、はがすだけで、すっと持ち上がるという。（※この方法は、投稿と同じ形状のゴミ箱でのみ実践可能）
ゴミ箱の後ろには、100円ショップ「Seria」の「ゴミ袋収納バー」を付けることで、換えのゴミ袋をかけておけるため、さらに便利になると紹介していた。
この投稿に、ユーザーからは「天っっっ才」「よく考えつきましたねすごーい」「感動しました！革命です」「早速買いに行きます」「すごすぎます!!めちゃめちゃストレスでした。ありがとうございます！」などの絶賛の意見が集まっていた。
【写真一覧】297万回以上再生、ダイソーの“あるテープ”を使った“ゴミ袋交換”の裏技
ずぼらママの簡単掃除情報を発信している、みーこさん（@mico__kurashi）が「ゴミ袋の交換、地味にストレス感じてたけど この方法を試したら一瞬で終わってびっくり…！」と動画を投稿した。
【手順】
1：袋が引っかかる原因となる、ゴミ箱の取っ手を取り外す
2：ゴミ箱の内側（対面する2箇所）にゲルテープを貼り付ける
3：新しい袋を入れ、ゲルテープ部分に袋をスーッとなでて固定すれば完了
蓋を開けると、袋がゴミ箱の上まで来ることで、ゴミが溢れ出すことがなくなり、上から押しても外れないとのこと。ゴミ袋を交換する際は、はがすだけで、すっと持ち上がるという。（※この方法は、投稿と同じ形状のゴミ箱でのみ実践可能）
ゴミ箱の後ろには、100円ショップ「Seria」の「ゴミ袋収納バー」を付けることで、換えのゴミ袋をかけておけるため、さらに便利になると紹介していた。
この投稿に、ユーザーからは「天っっっ才」「よく考えつきましたねすごーい」「感動しました！革命です」「早速買いに行きます」「すごすぎます!!めちゃめちゃストレスでした。ありがとうございます！」などの絶賛の意見が集まっていた。