しなやか曲線に釘付け…TWICE・ツウィ、ほぼ“バックレス”衣装で美背中全開「油断した」「やばい」

TWICEのツウィが、しなやかなボディラインで魅了した。

ツウィは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ツウィ、ほぼ“バックレス”衣装「油断した」

公開された写真には、現在開催中のTWICEワールドツアー「THIS IS FOR」のステージ衣装を着たツウィの姿が収められている。左胸に「TWICE」のロゴが入ったトップスにデニムスカートを合わせたヘルシーな着こなしだ。

一見シンプルな白のタンクトップかと思いきや、振り向いた際の大胆なバックスタイルがファンの視線を集めた。背中が大きくカットされたデザインでブラックのインナーがあらわになり、引き締まったしなやかなボディラインを際立たせている。

投稿を見たファンからは「やばい」「油断した」「めっちゃ綺麗…」「完璧なスタイル」等のコメントが寄せられている。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。4月25日・26日・28日には、海外アーティストとして初めて日本の国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を行う予定だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。