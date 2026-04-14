【略語クイズ】「トイマニ」はなんの略？おもちゃの世界を駆け抜けるアトラクション！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「トイマニ」はなんの略語？
「トイマニ」はなんの略か知っていますか？
「トイ」は、あるディズニー映画を表していますよ！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「トイ・ストーリー・マニア！」を略した言葉でした！
トイマニとは、東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにあるアトラクション「トイ・ストーリー・マニア！」のこと。
映画『トイ・ストーリー』のウッディやバズたちと一緒に、2人乗りのトラムに乗ってシューティングゲームを楽しむことができます。
アトラクションの入り口である「ウッディの大きな口」を通りぬけると、おもちゃと同じサイズに縮んだような感覚になる、大きなおもちゃの装飾も魅力ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『東京ディズニーリゾート 公式サイト』
・『CASTEL』
ライター Ray WEB編集部