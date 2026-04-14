女優の浅野ゆう子が１２日、自身のインスタグラムを更新。３日に左足首の骨折を公表したタレント・松本明子を見舞ったことを明かした。

「足を骨折してしまった 松本明子さん…ご迷惑かとも思いましたが、お見舞いに行ってきました。」と報告した浅野。「大変な骨折です……日頃、我が妹よ〜と、仲良くさせていただいている あっこちゃん。細やかなお心配りの方で、細かく細かく気遣ってくださる あっこちゃん」と記し、「いつもとても元気で、わははと笑いばかりの会話で…もの凄く大変な状況なのに、痛いの間違い無い状況なのに、普段通りに元気で明るくとても可愛い笑顔で わはは と笑いながら色々説明してくれて…私が泣いちゃいけないと思いながらも…胸がキュンキュンしてしまいました…」と明かした。

左足にギプスをはめ、車いす姿の松本の肩を抱く写真も公開した浅野。「これから大変なリハビリも待っています。一日も早いご回復を心よりお祈りしています。頑張れ！！ あっこちゃん！！」とエールを送った。

この投稿にファンからは「ゆう子さんの優しい笑顔が何よりの薬になった事でしょう」「素敵な２ショットです」などの反応が寄せられた。