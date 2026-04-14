お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が１０日、自身のインスタグラムを更新。美術大学への進学がかなったことを報告した。

「実はこの２年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。」と明かした土屋。「周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました。」と記した。

「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな５０手前の超絶浪人生に貴重な一枠を与えてくれた大学に感謝し、より一層勉強します。」と土屋。「そして残りの人生で、なるべく多くの良い絵を描ける画家になれるよう励んでいきたいです。もちろん漫才をもっともっとやりながら。」と抱負を語った。

土屋は「という事で描きました。」と続け、油絵の作品をアップ。「タイトル『壺』 （油彩 キャンパスＦ５０号） 笑う客席の中でも一際輝いて見える、苦しそうなくらいツボにハマってるお客さんです。例えばこんな自分にとっての絶景も、もっと人に伝わる美しい絵にしてみたいと思い、美術の師匠を求めて大学を目指しました。」とつづった。

「絵ばっかり描く漫才師も、漫才ばっかりやる画家も、どっちもロクなもんじゃないかもしれませんが、どうか長い目で見守って頂ければ幸いです。」と締めた土屋。この投稿にファンからは「めちゃめちゃかっこいいです」「尊敬しかありません」などの反応が寄せられた。