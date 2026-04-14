道路がないのになぜぶつからない？ 航海士たちが守る海の交通ルール【眠れなくなるほど面白い 図解 船の話】

船が衝突しないために海にも交通ルールがある

海の交通ルール「海上衝突予防法」

広い海とはいえ、世界中の船が行き交う場所である以上、衝突を避けるための共通のルールが必要です。その基本となるのが「海上衝突予防法」で、どちらの船が進み、どちらが道を譲るのかをこまかく定めています。大型船から小型艇まで、船種に関係なく守られる共通の基準が整っているため、船が多い海域でも安全に航行できるしくみが確立されました。

もっともよく使われるのが、互いに正面から向かい合う場合です。このときは、両方の船が少し右へ針路を変え、すれ違うようにして衝突を避けます。陸上の「右側通行」に近い考え方で、世界共通の基本ルールになっており、初心者にも理解しやすいしくみといえるでしょう。

また、お互いに針路を横切る状況では、右側から来る船が優先され、左側の船が避けるのが原則です。優先順位を決めておくことで、どちらが進むべきか迷うことがなくなり、判断の遅れが事故を招く状況を未然に防ぎます。

そして追い越しの場合は、後ろから追い抜く側が避けるのが決まりです。追い越される側は急に針路を変えず、一定の動きを保つことで、安全に追い越すことができます。

こうした共通ルールがあるからこそ、陸上のような道路はなくとも、海は安全な交通路として成り立っているのです。

船が衝突しないための基本ルール

正面からの遭遇 両船が右に舵を切り、正面衝突を避けます。 横切り 針路を保つ船を「保持船」、針路を変える船を「避航船」といいます。

追い越し 相手から遠ざかるまで、相手の針路に入るのを避ける

広い海であっても、船と船が接近することは少なくありません。明確なルールのおかげで、世界の海は安全な交通路として機能しています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 船の話』監修：池田良穂