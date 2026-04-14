◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」でスタメンに名を連ねた。日本人記録を更新する４７試合連続出塁、そして史上４人目となる３試合連続の先頭打者アーチなるか―、第１打席から注目が集まる。

４７試合連続出塁となれば、球団史上５位で、ロサンゼルス移転後では２位となる７５〜７６年のロン・セイに並ぶ。球団記録は、ブルックリン時代の１９５４年にＤ・スナイダーがマークした５８試合。ロサンゼルス移転後では２０００年にＳ・グリーンが記録した５３試合となっている。

相手先発のＤ・ピーターソンは、１９８センチの長身左腕。通算成績は長打無く１５打数４安打の打率２割６分７厘、６三振。直近の対戦は昨年６月５日（同６日）で、４打数１安打、２三振だった。

大谷は前日１２日（同１３日）のレンジャーズ戦では、１回裏先頭の１打席目に、サイ・ヤング賞２度の実績を誇るジェーコブ・デグロム投手（３７）から２試合連続＆通算２６本目となる先頭打者本塁打の５号ソロ。１０日（同１１日）の本拠地・レンジャーズ３連戦初戦に１安打で日本人新記録を樹立した連続試合出塁記録を「４６」に伸ばしていた。