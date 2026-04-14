アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が仲介国のパキスタンで行われましたが、合意に達することなく終了しました。大きな隔たりとなっている一つが、ホルムズ海峡を巡る議論です。そんな中、イラン側はホルムズ海峡の危険エリアを示したとみられる地図を公開。ナゼいま…その狙いとは？【真相報道バンキシャ！】

■米イラン“停戦協議”夜通し対面も…

日本時間12日、午前6時ごろ。

アメリカ・トランプ大統領

「何時間も交渉しており、数多くの報告を受けている。交渉がどう転んだとしても私たちが勝つ」

その交渉とは、イランとの“停戦協議”。

バンス副大統領らアメリカの代表団と、ガリバフ国会議長らイランの代表団。ついに両国が、仲介国パキスタンで“停戦協議”に臨んだ。

始まったのは、現地時間11日午後5時ごろ。夜通しで実に10時間以上、対面で話し合いが行われたが…

■バンス氏「イランが要求を受け入れるか…」

アメリカ・バンス副大統領

「交渉は合意できずに帰国することになりました」

「何が妥協できて、何が妥協できないのかは明確にしました」

日本時間12日午前10時半すぎ、会見でバンス副大統領は“イランが核兵器を開発しないという確約がなかった”と強調。

ただ、これで終わりではなく「イランが要求を受け入れるか様子を見る」とも述べた。

一方のイラン側は、合意がなければ“ホルムズ海峡は今のままだ”と語っているという。

■“機雷回避”の航路図？イラン狙いは

バンキシャが注目したのは、ホルムズ海峡の地図。イラン側が公開したものだ。

「危険区域」を避け、船が通航できる2つのルートを新たに指定していた。「機雷を回避するための航路図」だとみられる。なぜいま公開したのか。

バンキシャは、この地図を公開したイランの革命防衛隊、さらに中東情勢に詳しい専門家を取材。そこから見えてきたイランの狙いとは――

■少なくとも300隻か…海峡で「恐怖」も

話を聞いたのは、ホルムズ海峡の周辺にいるという中国人の船員。

中国人船員

「ドバイ沖にいます。私たちがいるところは安全です」

この船員は、11日のホルムズ海峡周辺とされる映像を撮影していた。

中国人船員

「ここから見えるのは錨（いかり）をおろしている船だけです」

確認できるだけでも約300隻の船舶が取り残されたままだという。

中国人船員

「500メートルほどの場所で戦闘機がドローンを撃墜しました」

「恐怖を感じます。怖いです」

■新たな航路図 海峡“危険エリア”公開

命の危険にさらされる中、イラン側に新しい動きがあったという。

中国人船員

「航路図が公開されました」

イランの革命防衛隊が9日に公開したホルムズ海峡の新たな航路図。

「危険区域」とかかれた場所を避けるように、「入るルート」と「出るルート」が指定されていた。

なぜ、地図を公開したのか。

■地図公表…友好国の船に“安全ルート”を

バンキシャはイランの革命防衛隊で、かつて司令官を務めていた人物に話を聞くことができた。

――革命防衛隊が地図を公表した意図は？

イランの革命防衛隊 元司令官ホサイン・キャナニモガダム氏

「我々の友好国の船が通過するとき、危険にさらされないようにするためです」

海峡には機雷が設置されている可能性があるため、安全に通過できるルートを示したのだという。

――日本の船も含めて、どうすれば封鎖は解除される？

イランの革命防衛隊 元司令官ホサイン・キャナニモガダム氏

「日本は私たちの友好国であり良好な関係です」

「手続きを行えば船を通過させることができます」

■「至近距離」のルート指定…別の狙いも？

しかし、中東情勢に詳しい専門家はイラン側には別の狙いがあると指摘する。

慶応大学・田中浩一郎教授

「この航路はイランの領土であるこれらの島々の間を通ったり、至近距離を通ることになります。それぞれに軍の設備があります」

ホルムズ海峡を通過するルートを指定し、イラン軍の設備の近くを通すことで、船を監視しやすくする狙いがあるのだという。

■“安全航路”島との距離感 東京湾で検証

イランの革命防衛隊が公開したホルムズ海峡の「機雷を避ける航路図」。このイラン側が指定したルートとイラン軍の設備がある島の距離を測ってみると、近い場所では約2.4キロ（2.39キロ）だった。

いったい、どのくらいの距離感なのか。バンキシャは東京湾で検証した。

船をはしらせ、2.4キロ地点に到着すると…

バンキシャ

「うわ近っ！（陸地が）めちゃめちゃ近い」

一方、陸地から見てみても、肉眼ではっきりと船の場所がわかった。

■近い距離感「軍事拠点から船舶監視」か

この距離感について、専門家は…

慶応大学・田中浩一郎教授

「イラン側はいまレーダーが（破壊され）ほぼこのあたりにない。なので余計に目視が大事になってくる」

「軍事拠点から船舶の航行を監視し、場合によっては警告を発し、従わない場合には実力行動に出ることが可能だといえます」

（4月12日放送『真相報道バンキシャ！』より）