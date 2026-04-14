レザー製「WOTANCRAFT」ショルダーバッグにブラウンカラー
レザー製「WOTANCRAFT」ショルダーバッグにブラウンカラー
PILOT LEATHER 7L
株式会社オリエンタルホビーは、WOTANCRAFTのカメラバッグ「PILOT LEATHER」に新色のブラウンを追加し、4月11日（土）に発売した。
「PILOT LEATHER」は、軽量で実用性を重視したというコーデュラナイロン製スリングカメラバッグ「PILOT」のイタリアンレザー版。2Lモデルと3.5Lモデルを2024年4月、7Lモデルを2025年1月に追加している。
今回、ブラックのみだった「PILOT LEATHER」に、ブラウンが追加された。
PILOT LEATHER 2L 外形寸法：14×15×8.5cm 機材収納部：13.5×14.5×8cm フロントポケット：13.5×13.5cm 背面ジッパーポケット：13×13cm ショルダーストラップ：74～141cm 重量：約490g 価格：3万7,620円
PILOT LEATHER 3.5L 外形寸法：20×18.5×11.5cm 機材収納部：19.5×18×11cm フロントポケット：19×17cm 背面ジッパーポケット：19×16cm ショルダーストラップ：74～141cm 重量：約660g 価格：4万4,550円
PILOT LEATHER 7L 外形寸法：29×19×12.5cm 機材収納部：27×17×10cm フロントポケット：28×17cm 背面ジッパーポケット：28×16cm ショルダーストラップ：74～141cm 重量：約800g 価格：6万8,310円