「水でいいです」レストランで無料の水を選ぶのはアリ？価値観の違いと気まずい空気を描いた話題作に賛否の声【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
世の中には、教わらないけれど知っておくべき暗黙のマナーがある。レストランに行ったらアルコールを飲まなくても、ミネラルウォーターやウーロン茶など、何かドリンク類を注文するのが常識。今回は、ゐ( @irk_hrk)さんの創作漫画「水でいいです」を紹介するとともに、世間の反応についても話を伺った。
■ 悪気はないのに気まずい…「水でいいです」で始まる外食トラブルに思わず共感してしまう
レストランでの何気ない一言が、場の空気を変えてしまうことがある――。本作、「水でいいです」は、そんな瞬間を切り取った作品だ。
店員から「お飲み物は？」と聞かれた男性は、迷いなく「水でいい」と答えたため、さらに店員が「ミネラルウォーターでいいですか？」と確認したのだが、「無料の水でいい」と返答。そのやり取りを横で聞く同行者は、マナーを知っているからこそ、居心地の悪さを感じていた。
しかし、指摘できるほどの関係ではないため、少し食事が進んだタイミングで「何か飲みたいな」とさりげなく流れを変えようとしたものの、返ってきたのは、まさかの「無料の水のお代わり」。機転を利かせたつもりが、結果的に“恥の上塗り”となり、場の空気はさらに気まずくなる…。
作者のゐさんによると、このテーマは多くのメディアでも取り上げられたそうで、「テレビ番組の街頭アンケートでは『最初くらい乾杯してほしい』『ケチだなって思う』といった声がある一方で、『身の丈に合っていれば問題ない』という意見もあった」と明かしてくれた。ほかにも、「『好きなものを頼んでいいよ』と言ってくれればいい」という意見や、「自分に無料の水を要求されるのは嫌」といった声もあり、さまざまな価値観が飛び交っていたそうだ。
誰も教えてくれない社会人としての常識に、どう向き合うか。ケチなのか、知らないだけなのか――判断は簡単ではない。あなたなら、この場面でどう振る舞うだろうか。ぜひ一度、本編でこの気まずさを味わってみてほしい。
■取材協力：ゐ(@irk_hrk)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。