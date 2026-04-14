伊藤健太郎＆寛一郎、同性カップル役 急逝の原作者遺志を継ぎドラマW主演『100日後に別れる僕と彼』【あらすじ・キャラ】
俳優・伊藤健太郎と寛一郎が、MBS／TBSドラマイズム枠の新ドラマ『100日後に別れる僕と彼』（5月26日スタート、MBS＝毎週火曜 深0：59、TBS＝毎週火曜 深1：26）にW主演することが14日発表された。
【写真】『100日後に別れる僕と彼』伊藤健太郎、寛一郎、鳴海唯のソロビジュアル
『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』などで知られ、2023年に急逝した浅原ナオトさんの最後の著作となった同名小説（角川文庫）を実写化。自らもゲイであることを公表し、執筆活動を通じて真摯に言葉を紡ぎ続けてきた浅原さんが、まさに自らの葛藤を投影したとも言える一作で、その遺志を継ぐ。
世界を変えたい僕と、ただ隣にいたい俺。2人の嘘と本音が交錯する100日間の記録を描くストーリー。
性的少数者のためのパートナーシップ宣誓制度について受けたインタビューの様子が「萌える」とSNSで広まり、世間の注目を集めることになった春日佑馬と長谷川樹の同性カップル。そんな2人に、同棲生活を100日撮影するドキュメンタリー取材の依頼が舞い込み、“同性愛者への理解を広めたい”佑馬はそれを受諾する。ところがその時、佑馬と樹は、すでに破局していた。
佑馬は取材を受けることを渋っていた樹を説得し、2人はカメラの前では仲の良い恋人を演じることに。そんなことを知る由もない制作会社のディレクター茅野志穂は、ありのままの彼らを記録しようと意気込むが…。一見、順調に見えた取材だったが、“理想のカップル”でありたい佑馬に対し、思ったことを遠慮なく言い、協力的でない樹。描いた構想通りにはいかない志穂。カメラが捉えたのは、幸せな日常か、それとも巧妙に作り上げられた嘘なのか。インタビューを通して彼らは見落としていたある大切なことに気づいていく。
伊藤は、性的マイノリティが自分らしく生きられる社会を願う、正義感あふれる佑馬役。寛一郎は、佑馬とは対照的な性格の自由でつかみどころのない樹役を演じる。さらに、鳴海唯が志穂役を務める。
監督は、原作者・浅原さんの小説『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』の映画版『彼女が好きなものは』のメガホンをとった草野翔吾氏。そして、テレビドラマ版『腐女子、うっかりゲイに告る。』の脚本を手がけた三浦直之氏がタッグを組む。
MBS、TBSのほか、CBC、RKB、HBCでも放送。
■キャラクター＆コメント
▽春日佑馬（かすが・ゆうま）28歳／演・伊藤健太郎
広告代理店『ウェイブス』に勤務する広告プランナー。真面目で理想を持ち、完璧主義な一面がある。同性愛者への理解を広めたいという思いから、ドキュメンタリーの取材を受けることに。“理想のカップル”でありたいと思う一方で、自由奔放な樹に不満を抱いている。
伊藤健太郎コメント：今回この作品に参加させていただきLGBTQについて深く考えました。固有の課題はあるものの、同性愛者も異性愛者も変わらない部分が多いんだと知りました。ぜひこの作品を見ていただき、いろいろなことを感じとっていただけたらうれしいです。撮影期間中、樹と真剣に恋愛をしました。ぜひお楽しみに！
▽長谷川樹（はせがわ・いつき）27歳／演：寛一郎
佑馬の元恋人。自由奔放でどこか掴みどころのない性格。現在は無職で佑馬の家で暮らしている。料理上手。佑馬に説得され、取材を受けることにするも、佑馬の理想に息苦しさを感じている。
寛一郎コメント：正しさや善悪で切り分けようとした瞬間に、こぼれ落ちてしまうものがある。みな、違うものを持ってるんだから噛み合ったり噛み合わなかったり。そういうものを、そのまま描いている作品だと思います。いいチームで撮影ができました。ぜひご覧ください。
▽茅野志穂（かやの・しほ）29歳／演：鳴海唯
映像制作会社『ライジング・サン』の若手ディレクター。産休に入った先輩の企画を引き継ぎ、佑馬と樹の取材をすることになる。仕事に対して野心的で、今回のドキュメンタリーに情熱を燃やしている。
鳴海唯コメント
2人を密着取材するディレクター、茅野志穂を演じさせていただきます。鳴海唯です。初めて脚本を読ませていただいた時の衝撃を今でも覚えています。番組を作り上げていく過程で、出演する側、撮影を行う側、性的マイノリティであることや女性であるということ。さまざまな視点から見えてくる葛藤や気づきが丁寧に描かれていて、私自身、志穂という役を通して何度もハッとさせられる瞬間がありました。“知るということ”“1人の人間として向き合うということ”、これらの本当の意味と大切さをこの作品を通して学ぶきっかけをいただきました。見てくださる皆様にもそんな体験をお届けできればという想いがあります。どうか楽しんでいただけますように！よろしくお願いいたします。
監督・草野翔吾コメント
原ナオトさんの小説『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』の映画化を、高く評価してくれたプロデューサーとご一緒するにあたり、せっかくならと今回の浅原さんの原作を提案しました。そして、その脚本を書いてもらうなら『彼女が〜』のドラマ版を手掛けた三浦さんしかいないと、お声がけさせて頂きました。素晴らしいキャスト・スタッフが集まり、今より少しだけ世界を愛することができるようなドラマになった気がします。
脚本・三浦直之コメント
浅原ナオトさんの小説を読むと、いつも弱さの側に立ち続けて物語を書いているなあと感じます。そこで描かれる弱さは、強者vs弱者のような対立ではなくて、誰しもがこの社会を生きて行く中で抱えている弱さです。自分と社会との間でおこる摩擦によって生まれる傷。浅原さんは、その傷を絶対に見過ごさないし、ないものにしない。強さとは違う形で傷を癒そうとする登場人物たちに何度も励まされながら、脚本を執筆しました。いままさに、社会と自分の摩擦に悩んでいるすべての人たちへ届きますように。
【写真】『100日後に別れる僕と彼』伊藤健太郎、寛一郎、鳴海唯のソロビジュアル
『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』などで知られ、2023年に急逝した浅原ナオトさんの最後の著作となった同名小説（角川文庫）を実写化。自らもゲイであることを公表し、執筆活動を通じて真摯に言葉を紡ぎ続けてきた浅原さんが、まさに自らの葛藤を投影したとも言える一作で、その遺志を継ぐ。
性的少数者のためのパートナーシップ宣誓制度について受けたインタビューの様子が「萌える」とSNSで広まり、世間の注目を集めることになった春日佑馬と長谷川樹の同性カップル。そんな2人に、同棲生活を100日撮影するドキュメンタリー取材の依頼が舞い込み、“同性愛者への理解を広めたい”佑馬はそれを受諾する。ところがその時、佑馬と樹は、すでに破局していた。
佑馬は取材を受けることを渋っていた樹を説得し、2人はカメラの前では仲の良い恋人を演じることに。そんなことを知る由もない制作会社のディレクター茅野志穂は、ありのままの彼らを記録しようと意気込むが…。一見、順調に見えた取材だったが、“理想のカップル”でありたい佑馬に対し、思ったことを遠慮なく言い、協力的でない樹。描いた構想通りにはいかない志穂。カメラが捉えたのは、幸せな日常か、それとも巧妙に作り上げられた嘘なのか。インタビューを通して彼らは見落としていたある大切なことに気づいていく。
伊藤は、性的マイノリティが自分らしく生きられる社会を願う、正義感あふれる佑馬役。寛一郎は、佑馬とは対照的な性格の自由でつかみどころのない樹役を演じる。さらに、鳴海唯が志穂役を務める。
監督は、原作者・浅原さんの小説『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』の映画版『彼女が好きなものは』のメガホンをとった草野翔吾氏。そして、テレビドラマ版『腐女子、うっかりゲイに告る。』の脚本を手がけた三浦直之氏がタッグを組む。
MBS、TBSのほか、CBC、RKB、HBCでも放送。
■キャラクター＆コメント
▽春日佑馬（かすが・ゆうま）28歳／演・伊藤健太郎
広告代理店『ウェイブス』に勤務する広告プランナー。真面目で理想を持ち、完璧主義な一面がある。同性愛者への理解を広めたいという思いから、ドキュメンタリーの取材を受けることに。“理想のカップル”でありたいと思う一方で、自由奔放な樹に不満を抱いている。
伊藤健太郎コメント：今回この作品に参加させていただきLGBTQについて深く考えました。固有の課題はあるものの、同性愛者も異性愛者も変わらない部分が多いんだと知りました。ぜひこの作品を見ていただき、いろいろなことを感じとっていただけたらうれしいです。撮影期間中、樹と真剣に恋愛をしました。ぜひお楽しみに！
▽長谷川樹（はせがわ・いつき）27歳／演：寛一郎
佑馬の元恋人。自由奔放でどこか掴みどころのない性格。現在は無職で佑馬の家で暮らしている。料理上手。佑馬に説得され、取材を受けることにするも、佑馬の理想に息苦しさを感じている。
寛一郎コメント：正しさや善悪で切り分けようとした瞬間に、こぼれ落ちてしまうものがある。みな、違うものを持ってるんだから噛み合ったり噛み合わなかったり。そういうものを、そのまま描いている作品だと思います。いいチームで撮影ができました。ぜひご覧ください。
▽茅野志穂（かやの・しほ）29歳／演：鳴海唯
映像制作会社『ライジング・サン』の若手ディレクター。産休に入った先輩の企画を引き継ぎ、佑馬と樹の取材をすることになる。仕事に対して野心的で、今回のドキュメンタリーに情熱を燃やしている。
鳴海唯コメント
2人を密着取材するディレクター、茅野志穂を演じさせていただきます。鳴海唯です。初めて脚本を読ませていただいた時の衝撃を今でも覚えています。番組を作り上げていく過程で、出演する側、撮影を行う側、性的マイノリティであることや女性であるということ。さまざまな視点から見えてくる葛藤や気づきが丁寧に描かれていて、私自身、志穂という役を通して何度もハッとさせられる瞬間がありました。“知るということ”“1人の人間として向き合うということ”、これらの本当の意味と大切さをこの作品を通して学ぶきっかけをいただきました。見てくださる皆様にもそんな体験をお届けできればという想いがあります。どうか楽しんでいただけますように！よろしくお願いいたします。
監督・草野翔吾コメント
原ナオトさんの小説『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』の映画化を、高く評価してくれたプロデューサーとご一緒するにあたり、せっかくならと今回の浅原さんの原作を提案しました。そして、その脚本を書いてもらうなら『彼女が〜』のドラマ版を手掛けた三浦さんしかいないと、お声がけさせて頂きました。素晴らしいキャスト・スタッフが集まり、今より少しだけ世界を愛することができるようなドラマになった気がします。
脚本・三浦直之コメント
浅原ナオトさんの小説を読むと、いつも弱さの側に立ち続けて物語を書いているなあと感じます。そこで描かれる弱さは、強者vs弱者のような対立ではなくて、誰しもがこの社会を生きて行く中で抱えている弱さです。自分と社会との間でおこる摩擦によって生まれる傷。浅原さんは、その傷を絶対に見過ごさないし、ないものにしない。強さとは違う形で傷を癒そうとする登場人物たちに何度も励まされながら、脚本を執筆しました。いままさに、社会と自分の摩擦に悩んでいるすべての人たちへ届きますように。