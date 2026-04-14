２０２４年９月、高知東部自動車道で乗用車同士が正面衝突し、大阪市の神農煌瑛ちゃん（当時１歳）が死亡した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）に問われた高知市の無職の男（６１）の公判は１３日、地裁（田中良武裁判長）で被告人質問があった。

男は事故以前から月２、３回、運転支援装置を作動させた状態で運転しながら、着替えをしていたと明らかにした。次回は６月３日で、結審の予定。

起訴状などでは、男は２４年９月２１日午後、香南市夜須町の同自動車道で、運転支援装置を起動させて乗用車を運転中、前方左右を注視し適切にハンドル操作をすべき運転上の注意義務を怠り、靴を履き替えようとしてハンドルを右へ切って対向車線に進入させ、同車線を走行していた大阪市の自営業神農諭哉さん（３４）の乗用車と正面衝突し、後部座席にいた長男の煌瑛ちゃんを死亡させたほか、神農さんらに重軽傷を負わせたとしている。

男は事故車両に乗り始めてから２年間、「ゴルフ場や練習へ行くときに上着やズボンを着替えたことがある。月平均２、３回で、４８回ぐらいになると思う」と証言。一方で、自動車メーカーから運転支援装置を過信しないように説明を受け、「全面的に信用していなかった」と述べた。

被害者参加制度を利用した母の彩乃さん（３９）が着替えの理由を尋ねると、男は「時間短縮のためだった。ずぼらだった」と答えた。

「理不尽きわまりない」

公判後、神農さん夫妻は県庁で記者会見を開いた。被告人質問の内容について、神農さんは「運転中にどうやって（ズボンを）履き替えるのかと思った。危険な運転なのに危険運転が適用されない。理不尽きわまりないと改めて感じた」と憤っていた。