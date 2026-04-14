WBCの日本―オーストラリア戦の観戦に臨まれる天皇、皇后両陛下と愛子さま。右端は前回大会の優勝監督栗山英樹さん＝3月、東京ドーム

60年ぶりの「天覧試合」となったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本戦は、スポーツ好きな天皇ご一家の素顔があふれた。説明役の栗山英樹前監督にいくつも質問しながら、笑顔で熱戦を見守られた。

「勝ち負けではなく、努力してきた選手たちを見るのを楽しみにされていた」と側近。惜敗したオーストラリアの健闘にも拍手を送り、敬意をにじませた。（共同通信＝黒木和磨）

▽変化球

ご一家は3月8日、東京ドームの貴賓席に並び、栗山さんらが隣で説明した。

ソフトボールが得意な愛子さまは「どうすれば打てるようになるんですか」と熱心に尋ね、チェンジアップやシンカーなど変化球の握り方も知りたがったという。

周東佑京選手が代走に出ると「足が速い周東さんですね」と口にし、高校野球の頃から活躍を見てきた森下翔太選手の登場に、うれしそうに拍手した。

中学時代にソフトボール部だった皇后さまは、大谷翔平選手の打席で双眼鏡を手にした。中学生の頃、学校近くの多摩川河川敷に巨人の練習を見に行った思い出などを話していたという。

観戦中、使用するボールが話題になった。ご一家は日本のプロ野球と、WBCで使う米大リーグのボールの微妙な違いを手触りで確かめ、興味深そうにしていた。

▽ユニホーム

試合は九回にオーストラリアが2本の本塁打で1点差に迫る。天皇陛下は本塁打に拍手し、最後まで諦めない姿に感銘を受けた様子で「よい試合でした」と語った。

皇后さまは「オーストラリアの監督にはお会いになりますか」と尋ねた。栗山さんは「一生懸命なプレーを見せてくれた選手への感謝を伝えてほしいというご一家の思い」を感じたという。

観戦を終えて貴賓席をたつ際、両国の選手は拍手で見届けた。栗山さんは「ご一家が誰に対しても敬意を持っているからこそだと思う」と話した。

オーストラリアチームの広報によると、チームは感謝を込めて、監督直筆のメッセージを添えたユニホームシャツと、帽子をご一家に贈った。

オーストラリアに勝利し、天皇ご一家に拍手を送る大谷（右から3人目）ら日本の選手たち＝3月、東京ドーム

米国・ベルモント高校時代、ソフトボールチームに所属。ユニホーム姿の皇后さま（前列中央）＝1981年5月

試合前に整列する日本（右）とオーストラリアの選手たち＝3月、東京ドーム