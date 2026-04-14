レギュラーシーズンの不調を振り切り、麻雀ブルドーザーが絶好調だ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月13日の第1試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得。ポストシーズンに入り、個人2連勝を果たした。

【映像】剛腕がうなる！鈴木大介、緊迫の場面でもぎ取ったアガリ

この試合は東家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、鈴木大介、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びで開始。東2局、鈴木大介はホウテイで純チャン・ドラの満貫を竹内からロン。トップ目に立った。東3局は瀬戸熊に親満貫をツモられ2着へ後退するが、東4局に5200点をツモり追い上げる。南1局は先制リーチ直後に瀬戸熊が6400点のツモ。両者の激しいトップ争いが続く。

南2局1本場、瀬戸熊がまず發をポンして四・七万待ちのテンパイ。鈴木大介は中をポン。さらに1索もポンして周囲にプレッシャーをかけていく。竹内がリーチをかけ、瀬戸熊はベタオリ。鈴木大介はその後、カン八万でテンパイを組みツモアガリ。中・ドラ2の7800点（＋300点、＋2000点）で瀬戸熊を1000点上回るトップ目へ浮上した。

南2局2本場は勝又の4000点のツモを親被り。これで鈴木大介は瀬戸熊と並びとなるが、南3局にテンパイ料のやり取りで再び単独トップ目へ。南4局1本場は4着目の竹内がアガり、シーソーゲームは鈴木大介に軍配が上がった。鈴木大介はポストシーズン個人2連勝。

試合後のインタビューでは「ホッとしました」とまず一言。リーチが空振りに終わった南1局を振り返り「5索単騎をツモられた時はちょっと負けるかなと思った」と打ち明けた。チームは首位を守り、チーム初のファイナル進出への道も大きく開けている。その一方で、常にライバルチームとの直接対決が続くポストシーズンは順位の変動も激しい。鈴木大介は「どんなにリードをしていてもやっぱり危ない。ファイナルに残ったとしても同じ状況が続くので、少しでも差を付けたい。シーズン中にかなり迷惑をかけているので、取り返しにいきたい」と語った。

最後に「万年最下位チームのような感じだったので、（首位の今は）夢心地です。チーム一丸となって、ポイントをがっつり取っていくつもりで打ちます」と語った鈴木大介。ファンからは「やったぜ大ちゃん！」「セミで活躍ナイスや」「もう取り返しすぎだよ」と称賛の声が多数寄せられた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・鈴木大介（連盟）4万4300点／＋64.3

2着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）4万2300点／＋22.3

3着 EX風林火山・勝又健志（連盟）2万2100点／▲17.9

4着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）−8700点／▲68.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

