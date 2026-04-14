成宮寛貴＆森七菜、1億円を巡る命がけのマネーサバイバルに参戦 映画『藁にもすがる獣たち』特報
曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を原作にした映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開）にて、主演の鈴鹿央士に加え、新たに成宮寛貴、森七菜の出演が発表された。
【動画】映画『藁にもすがる獣たち』特報
『嗤う蟲』などで知られる城定秀夫が監督を務め、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけた小林靖子が初タッグを組んだ本作。物語は、バイト先のネットカフェで偶然見つけたボストンバッグから“1億円”を手にしてしまった、登録者数2ケタの弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常が一変するところから始まる。大金をきっかけに、決して交わるはずのなかった人々の思惑が絡み合い、欲望むき出しの“獣たち”による争奪戦へと発展していく。
成宮が演じるのは、裏社会とつながりを持ち、ヤクザへの多額の借金を抱える生活安全課の“不良警官”・江波戸良介（えばと・りょうすけ）。8年ぶりの俳優復帰作『死ぬほど愛して』での怪演や演出家・宮本亞門が手がけた主演舞台『サド侯爵夫人』での女性役でも話題を集めており、本作では金欲にまみれた危険なキャラクターに挑む。
一方、森が演じるのは、神出鬼没で金至上主義の“夜職悪女”し〜な。近年は映画やドラマで自然体の演技が支持されてきたが、本作では「今までにないような悪さをしている」と語るほど、従来のイメージを覆す役どころで新境地を見せる。
あわせて解禁された特報映像では、1億円を巡る命がけのマネーサバイバルが本格化。鈴鹿演じる寛治が札束を前に表情を一変させるシーンを皮切りに、暴走カーアクションや銃撃戦など、予測不能な展開が次々と映し出される。成宮と森の狂気を帯びた姿も印象的で、三者三様の欲望がぶつかり合うスリリングな内容となっている。
さらに、映画チラシとしては異例となる“1億円札サイズ”の特製チラシも公開。表面には主人公の肖像と“壱億円”の文字が大胆にあしらわれ、裏面には二次元コードを配置するなど遊び心あふれるデザインとなっている。4月24日から上映劇場で順次設置される予定だ。
■成宮寛貴 ／ 江波戸良介（えばと・りょうすけ）役 コメント全文
城定さんからドラマに続いて本作でもお声がけいただき、とても幸せでした。
僕が演じた江波戸良介は、荒々しさと情けなさ、男らしさと女々しさを併せ持つ人物です。しゃがれた声で彼の持つ粗さや哀愁といった人物像を表現できるよう意識しながら、この役に向き合いました。
本作では、主人公でYouTuber役の鈴鹿さん、悪女を演じる森さん、そして僕が演じる不良警官など、さまざまな登場人物たちが1億円を巡って争います。
金に目がくらみ、欲にまみれていく登場人物たちと、巡り巡る1億円の行方をぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■森七菜 ／し〜な役 コメント全文
派手な演出もあり、撮影は凄く楽しかったです。登場人物たちが一つのバッグを取り合い、大金の入ったバッグがいろんなところへ転々としていく様を観客の皆様には神様の目線で楽しんでもらえる作品となっていると思います。ぜひ劇場でお楽しみください。
【動画】映画『藁にもすがる獣たち』特報
『嗤う蟲』などで知られる城定秀夫が監督を務め、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけた小林靖子が初タッグを組んだ本作。物語は、バイト先のネットカフェで偶然見つけたボストンバッグから“1億円”を手にしてしまった、登録者数2ケタの弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常が一変するところから始まる。大金をきっかけに、決して交わるはずのなかった人々の思惑が絡み合い、欲望むき出しの“獣たち”による争奪戦へと発展していく。
一方、森が演じるのは、神出鬼没で金至上主義の“夜職悪女”し〜な。近年は映画やドラマで自然体の演技が支持されてきたが、本作では「今までにないような悪さをしている」と語るほど、従来のイメージを覆す役どころで新境地を見せる。
あわせて解禁された特報映像では、1億円を巡る命がけのマネーサバイバルが本格化。鈴鹿演じる寛治が札束を前に表情を一変させるシーンを皮切りに、暴走カーアクションや銃撃戦など、予測不能な展開が次々と映し出される。成宮と森の狂気を帯びた姿も印象的で、三者三様の欲望がぶつかり合うスリリングな内容となっている。
さらに、映画チラシとしては異例となる“1億円札サイズ”の特製チラシも公開。表面には主人公の肖像と“壱億円”の文字が大胆にあしらわれ、裏面には二次元コードを配置するなど遊び心あふれるデザインとなっている。4月24日から上映劇場で順次設置される予定だ。
■成宮寛貴 ／ 江波戸良介（えばと・りょうすけ）役 コメント全文
城定さんからドラマに続いて本作でもお声がけいただき、とても幸せでした。
僕が演じた江波戸良介は、荒々しさと情けなさ、男らしさと女々しさを併せ持つ人物です。しゃがれた声で彼の持つ粗さや哀愁といった人物像を表現できるよう意識しながら、この役に向き合いました。
本作では、主人公でYouTuber役の鈴鹿さん、悪女を演じる森さん、そして僕が演じる不良警官など、さまざまな登場人物たちが1億円を巡って争います。
金に目がくらみ、欲にまみれていく登場人物たちと、巡り巡る1億円の行方をぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■森七菜 ／し〜な役 コメント全文
派手な演出もあり、撮影は凄く楽しかったです。登場人物たちが一つのバッグを取り合い、大金の入ったバッグがいろんなところへ転々としていく様を観客の皆様には神様の目線で楽しんでもらえる作品となっていると思います。ぜひ劇場でお楽しみください。