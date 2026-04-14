結成32年で「昔よりしゃべる」 アンタッチャブル、紆余曲折の冠番組が映し出すコンビの今
●“閉店セール”から異例の地上波復活
18日にスタートするカンテレの新番組『アンタッチャブルでやらせてもらってます』(毎週土曜24:45〜 ※関西ローカル )。実は、カンテレでのアンタッチャブルの冠番組には、紆余曲折の歴史がある。
2020年に単発でスタートし、23年4月には全国ネットのレギュラーに。翌年10月には一旦地上波での放送を終了するも、番組の公式YouTubeチャンネルで再始動。ロケ中のユルい雑談まで余さず見せる何でもアリな配信番組が好評を博し、このたび、地上波に復活することとなったのだ。
異例の復活劇にMCは何を思うのか――アンタッチャブルの山崎弘也と柴田英嗣にその心境と、結成32年になるコンビの今を聞いた。
(左から)アンタッチャブルの山崎弘也、柴田英嗣
○サンドウィッチマンを骨の髄までしゃぶり尽くす
――地上波復活までの経緯がとてもユニークですね。
柴田：ホントそうですよね。僕らもまぁビックリしてます。
山崎：初めてですからね、こんなこと。そもそも地上波で放送してるときからあったYouTubeの公式チャンネルだったんですけど、番組が終わってもロケの未公開シーンみたいな動画はちょいちょい上げていて、それをまだ見てくれてる人がずいぶんいるぞ、みたいなことになって。
柴田：YouTubeだけになってからの方が、地上波をやってたときよりチャンネル登録者数がぐっと増えたんですよね。番組が終わった時点では12〜13万人だったらしいんですけど、未公開シーンを上げてたら、いつの間にか20万人になってて。で、今は34万人を超えてますからね。
――前の地上波レギュラー時の最終回でサンドウィッチマンさんと行ったロケの未公開動画が、大量に上がってますもんね(笑)
山崎：そうそうそう。とにかくサンドウィッチマンをね、骨の髄までしゃぶり尽くせみたいな(笑)
柴田：足を向けて寝られないです(笑)
山崎：始まりは「もったいないから流そう」ってことだったと思うんですよ。SDGsみたいな(笑)。せっかくみんなでロケをやって楽しかったのに、流さないのももったいないってことで、オンエアにのらなかったものを番組のディレクターさんがどんどんどんどんアップしてったっていう。
柴田：それが評判になって、じゃあYouTubeオリジナルの番組でもやろうってことになり、カンニング竹山さんとかバイきんぐの小峠くんとか、仲良しのいろんな芸人さんたちとロケに行くようになったという流れですね。
初回ゲストにはバイキング・小峠英二が登場 (C)カンテレ
――地上波終了後にYouTubeで継続する番組も珍しいのでは?
柴田：YouTubeのような“受け皿”みたいなものって、今までなかったしね。
山崎：地上波で終わったら終わりだもんね。
柴田：そうそう。だから、世の中変わりましたよね〜。
山崎：とりあえず、ここはYouTubeをやめなかったカンテレさんがすごいよね(笑)
柴田：そう、一番すごい(笑)
山崎：よく許してくれたなと思いますよね、出演してくださったゲストのみなさんも含めて。
柴田：それがありがたいですよね。
山崎：閉店セールしたのに、まだ店やってるみたいな感じですもんね。で、開けてたらお客さんがすごく来るから、やっぱりまたやっちゃう？みたいな。カンテレさんの器の大きさというか、そこに尽きますよね。それか、カンテレさんにずいぶん変わった人がいるのかも(笑)
――同じように復活する番組はこれから増えてきそうですか？
山崎：それはちょっとわからないですけど…ただ、これで“前例”はできましたんでね。
柴田：こんなパターンもあるんだな、みたいなことは思ってもらえたかもしれないですね。
●“テンポは抜群に悪い”のに見てしまう理由は…
――新番組のタイトル『アンタッチャブルでやらせてもらってます』にはどんな思いが?
柴田：我々がやらせてもらうっていうことですね。世の中の何でもかんでも。
山崎：「やるぞ!」みたいな上からな感じじゃなくてね。
柴田：ありがたく「やらせてもらってます」っていう姿勢です。
山崎：しかも、このタイトルなら何やってもいいもんね。番組に幅を持たせるというかね。とにかく何やっても大丈夫なようにしとこうって魂胆ですね。
――“ゲストとやりたいことをやっていく自由奔放バラエティ”とのことですが、YouTubeのスタイルを引き継いだ、ゲストとのロケが中心の番組になりそうですか?
山崎：やっぱりロケは多くなりそうですね。で、ただもう気の合う人にゲストに来てもらって、ただただ外を歩いたり、公園に行ったり、お風呂に入ったり…。
柴田：あ〜本当にそういう感じだもんな(笑)
山崎：みんなで気の向くままに動き出していくっていう。
――そういう“ユルさ”も新番組に引き継がれるのでしょうか?
山崎：地上波になったからって力まずに、あのユルい感じでいきたいね、みたいなことには番組のスタッフさんと話してますね。
柴田：僕らとしては、YouTubeと地上波でロケのやり方は変えてるつもりはあんまりないんですよ。映像として使われるところが変わっただけで。
山崎：そうですね。だって、オープニングが始まる前から撮られてるし、使われてますからね(笑)。ロケって普通、「はい、やってきました。こちらは…」みたいな場所の紹介から始まるじゃないですか。それももちろんやるんですけど…。
柴田：その前の、みんなでグダグダしゃべってるとこから映像が始まっちゃってるから。
山崎：そもそもどこがオープニングだったんだろう? みたいな(笑)
柴田：僕らのやり方が変わったというより、ロケの見せ方が変わったんじゃないですかね。
山崎：だって、店から店に移動するだけの映像とかも使ってるわけだから。地上波でそんなとこ使わないですよ。何も起こらないから(笑)。でも、そこをYouTubeにのせたら、逆にそれがいいみたいな人もいっぱいいらっしゃって。
柴田：YouTubeであっても、タレントさんがやってる動画だとそういうとこはカットしがちだけどね。
山崎：みなさんテンポいいもんね。一方この番組、テンポは抜群に悪いですから(笑)。でも、だからこそずっと流しとけるみたいな感じかもしれないですね。
柴田：それはあるかも。テンポよく進んでると、途中でちょっと目を離したら最後、後半からわからなくなっちゃったりするじゃないですか。でもこっちのテンポだと、ちょっと見逃しちゃっても大丈夫だし、ダラダラ見てても全然いい。だから、つい見ちゃうんじゃないですかね。気がついたら見てたわ〜みたいな。
山崎：あと、ついつい見ちゃう理由は、ロケでこれだけ長回ししても、やっぱりおもしろい僕と柴田さんにもあるような…。
柴田：え、何言い出してんの!? やめようよ、そういう自画自賛(笑)。絶対、誤解されるから!
山崎：いや、そうでしょ。やっぱみなさん、我々のロケでの手数の多さに圧倒されてるんじゃないですか?
柴田：見てる人はそんなとこに注目しないから! 小峠くらいだよ。「いつまでしゃべってんですか?」「ずっとしゃべってるじゃないですか!」って関心向けてくるのなんて小峠くらい!
――誰がやってもここまでおもしろくはならない、ということですね。
山崎：はい、やっぱり腕ですかね。自分で言うのもちょっと恥ずかしいですけど、芸歴32年のキャリアの“集大成”みたいなことかな?
柴田：いや、そんなこと絶対ないですから!(笑)
●会うと話すネタがいっぱいある
――オフの部分も含めて全部見せるロケだからこそ、アンタッチャブルさんの仲の良さが伝わってきます。結成32年、一緒にいる時間が長いゆえに、あまりしゃべらなくなるコンビも多いと聞きますが、おふたりは?
山崎：昔よりしゃべるようになったかもしれないですね。
柴田：あ〜そうかも。
山崎：子どもができるタイミングがたまたま一緒で、同級生だったりもするので、「どうなの? 元気にやってる?」みたいな。
柴田：そうそう、子どもの話はしますよね。
山崎：「どう、大変?」みたいな。で、「あ〜大変だけど、かわいいわ」みたいなこと言ったり。
柴田：全然おもしろくない会話じゃん、芸人として(笑)
山崎：いやいや、おもしろいとかおもしろくないとかじゃないのよ。子育てトークだから。この話、もうちょっと続けます?
柴田：もういいわ!(笑) あと、今はコンビ別々の仕事が結構多いのもあって、しゃべる機会もそんなにあるわけじゃないんですよ。だから、会うと話すネタがいっぱいあるんだよね。
山崎：そうそう。昔はプライベートも結構一緒にいて、マージャンとか野球とかやってたから、「こんなことあってさ〜」みたいな報告をし合うまでもなく、だいたい全部知ってましたからね。
柴田：そういう意味では、今のほうがお互いの話を新鮮に聞けるようにはなってますね。
山崎：考えたら、これだけコンビでずっと一緒にいるロケができるのってこの番組くらいかも。
柴田：スタッフさんともすごく仲が良いし、ゲストも仲良しの人を呼んでもらってるし、だからこそ出せるコンビの良さもあると思います。やっててすごく楽しい番組のひとつですね。
――その楽しい雰囲気をまずは公式YouTubeで予習してもらうのがいいのかなとは思うのですが、こんなところに注目するとより楽しめるというおふたりからのアドバイスはありますか?
柴田：そうですね、逆にどこにも注目しないくらいのほうが楽しいかもですね。新番組が始まったから見るぞ! みたいに気合いを入れるんじゃなく、何か始まるって風の噂で聞いたから、ちょっとテレビつけといてみようかなぐらいのユルさで、肩肘張らずに見ていただきたいです。
山崎：そうですね、そろそろ寝ようかなって時間なんで、ゆっくりお酒を飲みながら見てもらってもいいし。
柴田：見ながら寝ちゃってもいいですしね。
山崎：そう、とにかくテレビをつけておいてさえいただければ。
柴田：それで十分です。
――迎えたいゲストや、新たにやってみたいことはありますか?
柴田：出ていただきたい人はたくさんいますけど、ゆくゆくは「出たい」って逆オファーをもらえるようになるといいなと。
山崎：タレントさんの方から「番組見てるんですけど、出たいです」みたいな?
柴田：そうそう、そんなオファーをぜひいただきたいですね。基本、「アンタッチャブルが何かやる」ってことしか決まってない番組なんで、可能性は無限大です。
山崎：だから変な話、柴田さんが整形したいとか言い出したら、やらなくもないかもしれないし。
柴田：言わねぇわ(笑)
山崎：整形じゃなくても、髪染めたいとか。あと、メガネがズレるのが嫌だから鼻にしっかり固定したいとか言い出したら、その頃には…。
柴田：あのね、来ないから。“その頃”なんていうのは(笑)。
山崎：そういうのも含めてね、何でもできる番組なんだぞというところを、ここでアピールしておきたいですよね。
柴田：とにかく、いろいろやらせてもらいます!
浅原奈美 この著者の記事一覧はこちら
18日にスタートするカンテレの新番組『アンタッチャブルでやらせてもらってます』(毎週土曜24:45〜 ※関西ローカル )。実は、カンテレでのアンタッチャブルの冠番組には、紆余曲折の歴史がある。
2020年に単発でスタートし、23年4月には全国ネットのレギュラーに。翌年10月には一旦地上波での放送を終了するも、番組の公式YouTubeチャンネルで再始動。ロケ中のユルい雑談まで余さず見せる何でもアリな配信番組が好評を博し、このたび、地上波に復活することとなったのだ。
(左から)アンタッチャブルの山崎弘也、柴田英嗣
○サンドウィッチマンを骨の髄までしゃぶり尽くす
――地上波復活までの経緯がとてもユニークですね。
柴田：ホントそうですよね。僕らもまぁビックリしてます。
山崎：初めてですからね、こんなこと。そもそも地上波で放送してるときからあったYouTubeの公式チャンネルだったんですけど、番組が終わってもロケの未公開シーンみたいな動画はちょいちょい上げていて、それをまだ見てくれてる人がずいぶんいるぞ、みたいなことになって。
柴田：YouTubeだけになってからの方が、地上波をやってたときよりチャンネル登録者数がぐっと増えたんですよね。番組が終わった時点では12〜13万人だったらしいんですけど、未公開シーンを上げてたら、いつの間にか20万人になってて。で、今は34万人を超えてますからね。
――前の地上波レギュラー時の最終回でサンドウィッチマンさんと行ったロケの未公開動画が、大量に上がってますもんね(笑)
山崎：そうそうそう。とにかくサンドウィッチマンをね、骨の髄までしゃぶり尽くせみたいな(笑)
柴田：足を向けて寝られないです(笑)
山崎：始まりは「もったいないから流そう」ってことだったと思うんですよ。SDGsみたいな(笑)。せっかくみんなでロケをやって楽しかったのに、流さないのももったいないってことで、オンエアにのらなかったものを番組のディレクターさんがどんどんどんどんアップしてったっていう。
柴田：それが評判になって、じゃあYouTubeオリジナルの番組でもやろうってことになり、カンニング竹山さんとかバイきんぐの小峠くんとか、仲良しのいろんな芸人さんたちとロケに行くようになったという流れですね。
初回ゲストにはバイキング・小峠英二が登場 (C)カンテレ
――地上波終了後にYouTubeで継続する番組も珍しいのでは?
柴田：YouTubeのような“受け皿”みたいなものって、今までなかったしね。
山崎：地上波で終わったら終わりだもんね。
柴田：そうそう。だから、世の中変わりましたよね〜。
山崎：とりあえず、ここはYouTubeをやめなかったカンテレさんがすごいよね(笑)
柴田：そう、一番すごい(笑)
山崎：よく許してくれたなと思いますよね、出演してくださったゲストのみなさんも含めて。
柴田：それがありがたいですよね。
山崎：閉店セールしたのに、まだ店やってるみたいな感じですもんね。で、開けてたらお客さんがすごく来るから、やっぱりまたやっちゃう？みたいな。カンテレさんの器の大きさというか、そこに尽きますよね。それか、カンテレさんにずいぶん変わった人がいるのかも(笑)
――同じように復活する番組はこれから増えてきそうですか？
山崎：それはちょっとわからないですけど…ただ、これで“前例”はできましたんでね。
柴田：こんなパターンもあるんだな、みたいなことは思ってもらえたかもしれないですね。
●“テンポは抜群に悪い”のに見てしまう理由は…
――新番組のタイトル『アンタッチャブルでやらせてもらってます』にはどんな思いが?
柴田：我々がやらせてもらうっていうことですね。世の中の何でもかんでも。
山崎：「やるぞ!」みたいな上からな感じじゃなくてね。
柴田：ありがたく「やらせてもらってます」っていう姿勢です。
山崎：しかも、このタイトルなら何やってもいいもんね。番組に幅を持たせるというかね。とにかく何やっても大丈夫なようにしとこうって魂胆ですね。
――“ゲストとやりたいことをやっていく自由奔放バラエティ”とのことですが、YouTubeのスタイルを引き継いだ、ゲストとのロケが中心の番組になりそうですか?
山崎：やっぱりロケは多くなりそうですね。で、ただもう気の合う人にゲストに来てもらって、ただただ外を歩いたり、公園に行ったり、お風呂に入ったり…。
柴田：あ〜本当にそういう感じだもんな(笑)
山崎：みんなで気の向くままに動き出していくっていう。
――そういう“ユルさ”も新番組に引き継がれるのでしょうか?
山崎：地上波になったからって力まずに、あのユルい感じでいきたいね、みたいなことには番組のスタッフさんと話してますね。
柴田：僕らとしては、YouTubeと地上波でロケのやり方は変えてるつもりはあんまりないんですよ。映像として使われるところが変わっただけで。
山崎：そうですね。だって、オープニングが始まる前から撮られてるし、使われてますからね(笑)。ロケって普通、「はい、やってきました。こちらは…」みたいな場所の紹介から始まるじゃないですか。それももちろんやるんですけど…。
柴田：その前の、みんなでグダグダしゃべってるとこから映像が始まっちゃってるから。
山崎：そもそもどこがオープニングだったんだろう? みたいな(笑)
柴田：僕らのやり方が変わったというより、ロケの見せ方が変わったんじゃないですかね。
山崎：だって、店から店に移動するだけの映像とかも使ってるわけだから。地上波でそんなとこ使わないですよ。何も起こらないから(笑)。でも、そこをYouTubeにのせたら、逆にそれがいいみたいな人もいっぱいいらっしゃって。
柴田：YouTubeであっても、タレントさんがやってる動画だとそういうとこはカットしがちだけどね。
山崎：みなさんテンポいいもんね。一方この番組、テンポは抜群に悪いですから(笑)。でも、だからこそずっと流しとけるみたいな感じかもしれないですね。
柴田：それはあるかも。テンポよく進んでると、途中でちょっと目を離したら最後、後半からわからなくなっちゃったりするじゃないですか。でもこっちのテンポだと、ちょっと見逃しちゃっても大丈夫だし、ダラダラ見てても全然いい。だから、つい見ちゃうんじゃないですかね。気がついたら見てたわ〜みたいな。
山崎：あと、ついつい見ちゃう理由は、ロケでこれだけ長回ししても、やっぱりおもしろい僕と柴田さんにもあるような…。
柴田：え、何言い出してんの!? やめようよ、そういう自画自賛(笑)。絶対、誤解されるから!
山崎：いや、そうでしょ。やっぱみなさん、我々のロケでの手数の多さに圧倒されてるんじゃないですか?
柴田：見てる人はそんなとこに注目しないから! 小峠くらいだよ。「いつまでしゃべってんですか?」「ずっとしゃべってるじゃないですか!」って関心向けてくるのなんて小峠くらい!
――誰がやってもここまでおもしろくはならない、ということですね。
山崎：はい、やっぱり腕ですかね。自分で言うのもちょっと恥ずかしいですけど、芸歴32年のキャリアの“集大成”みたいなことかな?
柴田：いや、そんなこと絶対ないですから!(笑)
●会うと話すネタがいっぱいある
――オフの部分も含めて全部見せるロケだからこそ、アンタッチャブルさんの仲の良さが伝わってきます。結成32年、一緒にいる時間が長いゆえに、あまりしゃべらなくなるコンビも多いと聞きますが、おふたりは?
山崎：昔よりしゃべるようになったかもしれないですね。
柴田：あ〜そうかも。
山崎：子どもができるタイミングがたまたま一緒で、同級生だったりもするので、「どうなの? 元気にやってる?」みたいな。
柴田：そうそう、子どもの話はしますよね。
山崎：「どう、大変?」みたいな。で、「あ〜大変だけど、かわいいわ」みたいなこと言ったり。
柴田：全然おもしろくない会話じゃん、芸人として(笑)
山崎：いやいや、おもしろいとかおもしろくないとかじゃないのよ。子育てトークだから。この話、もうちょっと続けます?
柴田：もういいわ!(笑) あと、今はコンビ別々の仕事が結構多いのもあって、しゃべる機会もそんなにあるわけじゃないんですよ。だから、会うと話すネタがいっぱいあるんだよね。
山崎：そうそう。昔はプライベートも結構一緒にいて、マージャンとか野球とかやってたから、「こんなことあってさ〜」みたいな報告をし合うまでもなく、だいたい全部知ってましたからね。
柴田：そういう意味では、今のほうがお互いの話を新鮮に聞けるようにはなってますね。
山崎：考えたら、これだけコンビでずっと一緒にいるロケができるのってこの番組くらいかも。
柴田：スタッフさんともすごく仲が良いし、ゲストも仲良しの人を呼んでもらってるし、だからこそ出せるコンビの良さもあると思います。やっててすごく楽しい番組のひとつですね。
――その楽しい雰囲気をまずは公式YouTubeで予習してもらうのがいいのかなとは思うのですが、こんなところに注目するとより楽しめるというおふたりからのアドバイスはありますか?
柴田：そうですね、逆にどこにも注目しないくらいのほうが楽しいかもですね。新番組が始まったから見るぞ! みたいに気合いを入れるんじゃなく、何か始まるって風の噂で聞いたから、ちょっとテレビつけといてみようかなぐらいのユルさで、肩肘張らずに見ていただきたいです。
山崎：そうですね、そろそろ寝ようかなって時間なんで、ゆっくりお酒を飲みながら見てもらってもいいし。
柴田：見ながら寝ちゃってもいいですしね。
山崎：そう、とにかくテレビをつけておいてさえいただければ。
柴田：それで十分です。
――迎えたいゲストや、新たにやってみたいことはありますか?
柴田：出ていただきたい人はたくさんいますけど、ゆくゆくは「出たい」って逆オファーをもらえるようになるといいなと。
山崎：タレントさんの方から「番組見てるんですけど、出たいです」みたいな?
柴田：そうそう、そんなオファーをぜひいただきたいですね。基本、「アンタッチャブルが何かやる」ってことしか決まってない番組なんで、可能性は無限大です。
山崎：だから変な話、柴田さんが整形したいとか言い出したら、やらなくもないかもしれないし。
柴田：言わねぇわ(笑)
山崎：整形じゃなくても、髪染めたいとか。あと、メガネがズレるのが嫌だから鼻にしっかり固定したいとか言い出したら、その頃には…。
柴田：あのね、来ないから。“その頃”なんていうのは(笑)。
山崎：そういうのも含めてね、何でもできる番組なんだぞというところを、ここでアピールしておきたいですよね。
柴田：とにかく、いろいろやらせてもらいます!
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