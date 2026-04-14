「30分でできる」はずが1時間半？ 期待の新人から「もう働けません！」→ 逆転の結末が待っていた
美容院を経営する知人が、優秀そうな人材を採用。しかし、聞いていたのとは違うスキルに戸惑っていると驚きの告白が……
知人のエピソードを紹介します。
美容院を経営
私は美容院を経営している40代の女性です。
とはいえ、従業員はおらず1人でお店を切り盛りしています。
最近お店が忙しくなり、人手が欲しくなった私は求人を出して数人を面接。
その中でも「男性のカットからシャンプーまで、30分でできます！」と言ったB子さんを採用することにしたのです。
実際の腕は
さっそくB子さんには、男性のお客様を任せてみました。
話もうまく、カットの技術も確かなB子さんに「彼女の採用は大正解だったかも……！」と私は心の中でにんまり。
しかし、時間が経つにつれて気になることが出てきました。
それが、思ったより時間がかかっているということ。
結局1人のお客様に1時間30分もかかっていました。
「初出勤だし、緊張していたのかな？」
そう考えた私は、彼女のポテンシャルを信じて何も言わず見守ることにしました。
B子さんからの告白
しかし、1週間経ってもB子さんはまだ1時間30分の時間をかけていました。
「さすがに、少し話が必要だわ」
そう考えた私は、B子さんをランチに誘うことに。
雰囲気から察したのか、B子さんは席に着くなりこう言いました。
「私、もうこのお店では働けません！」