近年、地震や大雨で決壊が相次いだ「ため池」。多くが江戸時代に作られ、住宅街の中に残ったものもあります。見慣れた風景に潜む「災害リスク」にどう備えたらよいのでしょうか。

【写真を見る】決壊したら15分ほどで名古屋･本山にも“濁流”が… 住宅街の中にある｢猫ヶ洞池｣ 見慣れた風景に潜む“ため池”の危険

満開を迎えた、名古屋の桜。山崎川にこぼれ落ちそうなほどに、咲き誇っています。



（桜を見に来た人）

「（桜が）すごくきれいだなと思います」

「川の上に（桜の）トンネルがあるように見える景色とか、一番の魅力」

「桜の名所」から山崎川を遡っていくと… 水源は住宅地にある大きな池。この池が抱える、災害リスクとは？

350年以上前につくられた「猫ヶ洞池」

（桜沢信司気象予報士）

「名古屋の平和公園です。住宅街の一角に大きな池が広がっています」

名古屋市千種区の猫ヶ洞池。朝から大勢の人が訪れる、水辺のオアシスです。



（訪れた人）

「春休みに入ったので、朝ランニングを始めようかなと思って」

「ヘラブナ釣りをしている。名古屋の池の中ではたぶん一番きれいですね」

満水になると、25メートルプール700杯分もの水を貯える猫ヶ洞池。実は農業用のため池として、350年以上前につくられました。



（名古屋大学（河川工学）田代喬特任教授）

「川から直接水を引くのが難しい地域は、谷の上流をせき止めて水を蓄えて、そこから水を下流の方に、低い土地の方に水田を作って、そちらに水を引いている」

昔は“2つの池”があった!?

田畑に安定して水を送るため、谷筋に土を盛ってつくられた猫ヶ洞池。古い地図を見ると、池が2つあるように見えます。



（なごや東山の森づくりの会 滝川正子理事長）

「北側の池を残して、南側の池を宅地にした」

Q.昔は2つ池があった？

「“大猫・小猫”でね」

昭和初期に池は1つだけになり、周囲は住宅地に。



（田代特任教授）

Q.（南側の）住宅街は下にありますね

「池だった場所にも住宅がたくさん立ち並んでいるし、さらにその下に行って、水田地帯が昔広がっていたところだが、今はビルも含めて、かなりたくさんの建物が立ち並んでいる」

池の水をせき止めているのは…「おそらく土」

約1キロ離れた本山交差点とは、標高差が20メートルあります。道路脇の斜面は、いまでも水をせき止めています。



（田代特任教授）

Q.これ（池をせき止めている斜面）は何でできていいるんですか？

「おそらく土ですね、コンクリートで舗装されているという状況ではない。できた当時から大体同じような構造を持っていたと考えられる」

ただ、全国に15万か所あるため池は、7割が江戸時代に作られたとされ、安全性が確認されていなかったものも…。



近年、「ため池の決壊」は地震や大雨で相次いでいて、東日本大震災では福島県で4人が死亡。土砂とともに山をかけ下りる水が、被害を拡大させてきました。



（宮城・白石市の住民 2019年）

「普通の台風は徐々に水が上がるが、一気に津波のように家に入ってきた」

“ため池の決壊” どのように起きる？

模型を使って、ため池の決壊を再現してみます。中央のくぼみは大雨や地震でダメージが入った状態を表しています。徐々に水位を上げていくと…土の上に水の通り道が。

（田代特任教授）

「水は流れやすいところを探してどんどん流れていく。そこに向かって流れが集中して土砂も流し続ける」



（桜沢）

「どんどん崩れていく」



水が流れ出る威力で、全体が崩れてしまいます。

135年前の地震で決壊した猫ヶ洞池「どっと水が…」

猫ヶ洞池も135年前の濃尾地震では…



（「濃尾地震生き証人の記録」からの経験者の証言）

「大変に恐ろしいと思った事は、家へ帰って間もなく、猫ヶ洞の上池の堤が切れ、続いて下池の堤も切れて、どっと水が流れて来たことです」

このときは猫ヶ洞池のほか、名古屋大学構内の鏡ヶ池も決壊。南海トラフ巨大地震や、想定外の豪雨への備えが急がれる中、名古屋市は市内にある111箇所のため池について、安全性が低いと判定されたものから順に改修を進めています。

「猫ヶ洞池」南海トラフ地震に耐えられる？

（名古屋市河川工務課 鈴木賢治課長補佐）

「（猫ヶ洞池は）東日本大震災のような大規模地震に対して、耐震性能には問題がないと確認している」

Ｑ.南海トラフ地震に対しても耐震性能がある？

「耐震性能を有していると確認している」

また、猫ヶ洞池には水をあふれさせないための対策も。



（桜沢）

「池の中にある円形のもの…これは？」



（田代特任教授）

「これは『ベルマウス』と呼ばれている。特に水位が高いときに水がここに流れ込む。流れ込んだ水が地下河川に排出されていく」

それでも名古屋市は「もしもの場合」の想定もしていて、猫ヶ洞池が決壊すると、水は下り坂に沿って広がり、15分ほどで本山交差点にまで達します。

一変した風景 田んぼは住宅地に 川は暗渠に

地元の町内会長を務め、地区の歴史にも詳しい杉浦尚久さん82歳。80年ほど前（1942年頃）の写真を見せてくれました。



（猫洞町内会 杉浦尚久会長）

「田んぼばっかりだったんだね。昔は」

終戦直後も田畑が目立っていましたが、風景は一変。かつて田畑を潤した山崎川も1970年代に地下に通されました。



（杉浦会長）

「狭いところにバスが通っていて、非常に危険ということで（山崎川を）暗渠にして、立派な道路に作り直してもらった」

川はちょうど本山交差点を過ぎたところで姿を現します。



生活が便利になる一方で、立ち並ぶビルで池も視界に入らず…地域に潜む災害リスクを意識するのは簡単ではありません。

「水害とは縁がない所かと思っていた…」

本山付近で街の人に聞いてみると…



Q.猫ヶ洞池が決壊すると本山付近まで浸水するのは？

「知らない」

「びっくりした。水害とは縁がない所かと思っていた」

名古屋市は、「ため池」ハザードマップを作っていて、スマートフォンでも被害想定を確認できます。



（田代特任教授）

「日常生活で豊かな暮らしを送りながら、危ないときにはその危険を回避する。これは決して相反することではなく、両立できること。そのためには自分が住んでいる地域がどんな特徴を持っていて、どんなことが起こりうるのか。イメージしながら暮らしてもらうと、その地域に根ざした暮らしが豊かに送れるということだと思う」



見慣れた風景にどんな危険が隠れているのか？

想像力を膨らませることが、“備え”に繋がっていきます。

CBCテレビ「newsX」2026年4月3日放送より