今日14日は西から天気が下り坂で、夜は西日本を中心に雨が降るでしょう。一方、日差しが届く所では気温が上がり、長野や甲府では最高気温が25℃以上の夏日になりそうです。

西から天気下り坂 夜は西日本を中心に雨

今日14日は南の海上にのびる前線や低気圧の影響で、西から天気が下り坂となるでしょう。九州は昼頃から広い範囲で雨が降り、中国地方と四国も夕方以降は各地で雨が降りだしそうです。近畿や東海、関東甲信は晴れ間が出ますが、夜は所々で雨が降るでしょう。折りたたみの傘があると安心です。





北陸と東北、北海道はおおむね晴れるでしょう。沖縄も晴れますが、局地的に雨が降りそうです。紫外線が強いため、帽子や日焼け止めで対策をすると良いでしょう。

晴れる所では過ごしやすい 甲信は夏日も

最高気温は、昨日13日より低い所もありますが、平年並みか高いでしょう。



九州や四国、中国地方では20℃前後の所が多く、昨日ほど上がりません。夜は朝よりもヒンヤリする所が多くなりそうです。近畿や東海、関東は23℃前後の所が多く、昼間は上着なしで過ごせるでしょう。甲信は25℃以上の夏日になる所があり、甲府と長野は26℃の予想です。こまめな水分補給を心がけましょう。



北陸と東北、北海道は日差しで気温が上がり、5月並みの暖かさの所もありそうです。新潟と仙台は16℃と昨日より低いですが、平年並みでしょう。重ね着などで、うまく調節してください。