「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「使わないようにしている言葉」はありますか？

――言語化ブームの今、「とりあえず言葉にすること」が重要だと思われているように感じます。しかし、『小学生でもできる言語化』では、「言葉にすることに満足してしまう」ことへの警鐘が鳴らされていますよね。実際、田丸さんもあえて言わないようにしている言葉などはありますか？

「昔なら良かった」は通用しない

田丸雅智氏（以下、田丸）：一応はありますねぇ。

最近、自分自身が使っていて気になってきているのは、戦争との関わりが強い言葉です。

たとえば比喩として使われがちな「ここは戦場だ」「地雷を踏んだ」といった表現です。

――「地雷」「脳死」とか、最近SNSでも日常生活でも当たり前のように使うことが増えましたよね。

田丸：僕も昔は普通に使っていたと思いますし、今でも無意識に出てしまうことはあるかと思います。

でも今は、自分で口にしたあとに、少し心が痛む感覚があって……。

だから、なるべく控えるように意識はしています。

誰かがそういった言葉を使っていることに対して批判したいわけではまったくなくて、あくまで自分の中で「これはあまり使わないでおこう」と感じる言葉ですね。

――たしかに、「みんなが使ってるからいいや」「強い言葉の方が面白い」と流されずに、一度立ち止まって言葉を吟味する力も、言語化力に含まれるのかもしれないですね。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）