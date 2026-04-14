歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）が、夫の母で、故・中村勘三郎さんの妻・好江さんとの家族ショットを披露した。

前田は１３日にインスタグラムで「お母様のお誕生日でした とーっても 料理上手な母 何を作っても 本っ当に美味しくて 一緒にキッチンに立つ時は スーシェフの気持ちで学ぼうと思うのですが なかなか同じようにはできません」とつづり、歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎と次男・中村長三郎が好江さんを囲む記念写真をアップ。

「長男が中学生になってからは毎日のお弁当を週一で担当して 私たちを支えてくれていました」と育児もサポートしてくれているそうで、「勘太郎は その丁寧でおいしそうなお弁当を友人に驚かれたことが何度もあるそうです お弁当献立ノートをつけていて写真でも記録していらしたので ちょっと拝借」と好江さんお手製のおいしそうなお弁当も披露。

「面倒をかけてしまって申し訳ない気持ちでいると『週一だから、楽しんでできるのよ』とさらりと言ってくださることも優しくて 感謝の念は尽きません」と明かし、「長三郎はバースデーカードに『ノンナ、僕のお弁当もよろしくお願いします！』と書いて、ちゃっかりお願いしていました よろしくお願いしまーす 幸せな子どもたちです あ、私も」とつづった。

この投稿にはフォロワーから「好江さんお誕生日おめでとうございます」「なんと素晴らしいお弁当」「何と理想的なお弁当なんでしょうか 代々受け継がれていく味なんでしょうね」「好江さんの愛情がいっぱい伝わってきます」「２人の息子達カワイイお嫁さんそしてお孫ちゃん２人」「なんて素敵な嫁姑関係」などの声が寄せられている。

１９９３年にデビューした前田は「あっぱれさんま大先生」などに出演し「チャイドル四天王」の一人として人気を博した。２００９年に８年越しの交際を実らせ、勘太郎（現勘九郎）と結婚。勘太郎と長三郎の２人の息子がいる。