人気ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のギター・若井滉斗（29）が13日に放送されたTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」（後8・55）に出演。普段浴びているというシャワーの驚きの設定温度を明かし、スタジオを騒然とさせた。

ゲストにダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏、お笑いタレントあばれる君の3人が登場し、ミセスとさまざまなゲームで対戦を繰り広げた。

「385倍の巨大急須でお茶注ぎ対決」では、巨大すぎる急須の扱いに苦戦したゲストチーム。さらに、注がれるお茶の温度が50度という熱々の設定だったため、体にかかって絶叫する場面もあった。

ミセスが挑戦する際、進行役の陣内智則が「聞くところによると、若井くんのシャワーの温度が?」と話題を振った。すると若井は「僕のシャワーの温度、50度なんです」と衝撃の告白。

対決で使われている熱湯と同じ温度を日常的に浴びているという事実に、ゲストチームからは「えぇ!?」「おかしい、おかしい」と驚愕と困惑の声が続出した。