¡ÚÍ½¹ðÀèÈ¯¡Ûºå¿À¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç16Ã¥»°¿¶¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¡¡µð¿Í¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹Â§ËÜ¹·Âç
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À¡¼µð¿Í(14Æü¡¢¹Ã»Ò±à)
¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬°ì½ä¤·¡¢Æó½äÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÈÅÁÅý¤Î°ìÀï¡É¤Ï¡¢Í½¹ðÀèÈ¯¤È¤·¤Æºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤È¡¢µð¿Í¡¦Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÍÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨2ÅÐÈÄÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¶Ã¤¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¡£7Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢8²ó¤òÅê¤²¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö16Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢8²ó105µå¤òÅê¤²3¼ºÅÀ¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¡£ÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¤ÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿À¤ÏÁ°²ó¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆüÀï¤Ç3Ï¢¾¡¤·¡¢¸½ºß4Ï¢¾¡Ãæ¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ºÍÌÚÅê¼ê¤Î¹¥Åê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦Â§ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬º£µ¨2»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£9Æü¹ÅçÀï¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¹ß±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢2ÆüÃæÆüÀï°ÊÍè¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï7²ó2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤â¡¢±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¹õÀ±¡£¥×¥íÄÌ»»120¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£