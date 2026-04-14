ダイアナのバレエシューズ新作♡WEB限定小花柄で春夏コーデ

足元から季節感を取り入れたい方に♡ダイアナから、WEB限定の小花柄バレエシューズが登場しました。軽やかなチュール素材とトレンド感のあるデザインで、春夏コーデにぴったり。やわらかな履き心地と上品な雰囲気を兼ね備えた一足は、デイリーにもお出かけにも活躍してくれます♪

WEB限定小花柄デザイン♡

「バレエシューズ（商品番号：KW42104）」は15,400円（税込）。ヒール高は約2cm台で歩きやすさも魅力です。

WEB限定カラーはネイビーとグレーの2色展開。可愛らしい小花柄が春夏らしい軽やかな印象を演出します。

チュール素材を使用しているため、足当たりもやさしく、長時間でも快適に履ける仕様です。

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定番カラーもチェック

一般販売カラーはクロ・ブラウン・ベージュの3色展開。

シンプルで使いやすいカラーは、カジュアルからきれいめまで幅広いコーデにマッチします。小花柄と合わせて、シーンや気分に合わせたスタイリングが楽しめるのもポイントです。

販売情報＆注意点

販売は2026年4月13日（月）AM10:00頃よりダイアナWEBSHOPでスタート。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

※WEB限定カラーはオンラインのみの販売となります。

足元から春を楽しむ

ダイアナのバレエシューズは、トレンドと履き心地を両立した優秀アイテム♡軽やかなデザインで、春夏コーデをより華やかにしてくれます。

お気に入りの一足を見つけて、季節のおしゃれを楽しんでみてください♪