ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１４日、米男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」でロリー・マキロイ（英国）が史上４人目の連覇を果たしたことを伝えた。

同番組はマスターズ中継のため、先週の１１日、昨日１３日の放送は休止。マスターズは「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」レギュラーである同局の小沢光葵アナウンサーがマスターズ現地リポーターを務めた。

総合司会の安住紳一郎アナは「小沢さんのリポートにもありましたが、品位と静寂を守るためコース内での携帯電話の禁止が徹底されています」とし、コース内に設置された公衆電話の使用が推奨されていることを紹介。そして「そのルールはＶＩＰだとしても容赦はなく、今回、マスターズに１８回出場というレジェンド的な扱いの６５歳、カルカベッキアさんが退場処分を受けたということなんです」と１９８９年全英オープン覇者でツアー１３勝のマーク・カルカベッキア（米国）が退場となったことを伝えた。

「取材するマスコミ陣も携帯電話、スマートフォンをポケットに入れることさえ禁止されているということなんです」と安住アナ。「ただ現代人、一日スマホ触らずに過ごすということはなかなかストレスなようですね。デジタルデトックスのいい体験にもなったそうです」とマスターズ中継チームの経験を代弁した。