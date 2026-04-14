「進化した美貌♡」人気声優・鷲見友美ジェナ、『週プレ』アンコールグラビアで魅せたロマンチックビューティー

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鷲見友美ジェナが、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！

鷲見友美ジェナ ©中村和孝／集英社

【プロフィール】
鷲見友美ジェナ（すみ・ともみ・じぇな）
1994年9月5日生まれ　京都府出身
身長151cm
血液型＝B型
『プロジェクトセカイカラフルステージ！ feat. 初音ミク』の白石杏役をはじめ、声優として多くの人気作品に出演。昨年9月に自身初の水着グラビアに挑戦、デジタル写真集が大ヒットを記録した。現在は声優・俳優・アーティストとして活動中

　今号の『週プレ』は、絶品ムチムチボディ！天羽希純の表紙＆巻頭グラビアに初のグアムロケに密着したDVD映像は41分！　メリハリ際立つスレンダーボディ・奥村桃夏、人気声優・鷲見友美ジェナが美しすぎるスタイルを大胆披露！　などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

　その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】鷲見友美ジェナ写真集「Sun Turns to Joy」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月13日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】鷲見友美ジェナ写真集「Sun Turns to Joy」©中村和孝／集英社

＜特集情報＞

四輪ドライバーから大ブーイング「車道のチャリをどうにかしてくれ！」、全7チェーンを徹底調査！地方系「コスパ最強スーパー」戦国時代“その店にしかない魅力”グランプリ！　日本の石油は枯渇しないが、原油の高騰は終わらない!!　などなど・・・

『週刊プレイボーイ』17号は4月13日に発売！

週刊プレイボーイ17号（4月13日 月曜発売）