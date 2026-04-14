2026年のゴールデンウィーク、最大10連休とも言われる大型連休の予定はもう決まりましたか？ 全国の三井アウトレットパーク14施設では、2026年4月24日(金)から5月10日(日)まで、春夏の注目アイテムが最大80％OFFとなる「GW SALE」を一斉開催します。

物価高が続く今、賢く「おトクに贅沢」を楽しめるこのセール。今年はショッピングだけでなく、人気のパンフェスやスポーツイベントなど、家族や友人と1日中楽しめる体験型企画も満載です。首都圏の施設ごとの最新情報も紹介します。

最大80％OFF！全国14施設で一斉開催の「GW SALE」

今年の「GW SALE」は、北は北海道から南は岡山まで、全国14ヶ所の三井アウトレットパークで一斉にスタートします。対象となるのは、札幌北広島、仙台港、木更津、入間、幕張、多摩南大沢、横浜ベイサイド、北陸小矢部、岡崎、ジャズドリーム長島、滋賀竜王、大阪門真、マリンピア神戸、倉敷。一番の注目は、なんといっても最大80％OFFという驚愕の割引率です。

今すぐ活躍する春物ファッションはもちろん、これからの季節に欠かせないアウトドア用品やスポーツギアまで、幅広いラインナップがお得なプライスで登場します。「出費は抑えたいけれど、連休は贅沢にショッピングを楽しみたい」という、賢い旅行者やファミリーの強い味方になってくれそうです。

豪華賞品が当たる！SNSプレゼントキャンペーン

​X&Instagramプレゼントキャンペーン

ショッピングだけでなく、運試しもいかがでしょうか。期間中、三井アウトレットパークの公式X（旧Twitter）またはInstagramで、プレゼントキャンペーンを実施します。

応募期間は4月6日(月)から5月10日(日)まで。フォロー＆リポスト（またはいいね！）をするだけで、Boseの最新ワイヤレスイヤホンやAnkerのモバイルバッテリーなど、旅行やお出かけに欠かせないガジェットが当たるチャンス。ゴールドカラーのアイテムが揃っており、GWをより“ゴールデン”に彩ってくれそうです。

幕張ではPayPay利用でクーポン配布や「マリーンズ割」を実施

マリーンズ割

「三井アウトレットパーク 幕張」では、PayPayで税込1,000円以上を支払うと、次回使える最大10％分のクーポンがもらえる企画を4月24日（金）から5月10日（日）まで実施します。また、千葉ロッテマリーンズのホーム開催日当日、観戦チケットを対象店舗で提示すると、おトクな優待を受けることができます。試合を応援しながら、おトクに買い物ができる「マリーンズ割」を9月28日（月）まで実施します。

パンフェスや韓国イベントなど「体験型」企画が満載！

特に関東エリアの施設では、買い物と合わせて楽しめる独自イベントが目白押しです。

木更津

ワンハンドグルメフェス

5月2日(土)〜5月6日(水)片手で手軽に楽しめる「ワンハンドグルメ」が勢揃いする「ワンハンドグルメフェス」を開催します。

入間

「PAN’s BREAD MARKET」と「韓国カルチャーイベント」

5月1日(金)〜5月2日(土)、埼玉県下の人気パン屋約20店が集結する「PAN’s BREAD MARKET」を開催。5月3日(日)〜5月6日(水)には、カラー診断＆メイク体験、ワークショップ、ダンスショーなどを楽しめる本格的な「韓国カルチャーイベント」を開催します。

多摩南大沢

パンのフェス2026GW

5月2日(土)〜5月4日(月)、毎回大人気の「パンのフェス2026GW」を開催。受賞店の味を堪能できます。

横浜ベイサイド

ハマのグルメコレクション

4月24日(金)〜6月30日(火)、横浜にゆかりのある食材を使ったメニューや横浜ベイサイド限定メニューなど、横浜ならではのご当地グルメが大集合する「ハマのグルメコレクション」を開催します！

きかんしゃトーマスとなかまたち ニアとすうじのおべんきょうラリー

5月2日(土)〜5月3日(日）には話題のスポーツ「モルック」や「ピックルボール」の体験を、5月6日(水)には、子どもに人気の「きかんしゃトーマスとなかまたち ニアとすうじのおべんきょうラリー」を実施します。

「最大80％OFF」という圧倒的なおトク感に加え、各地の特設イベントで1日中遊べる今年の「GW SALE」。遠出する旅行の立ち寄りスポットにするもよし、近場の施設で賢くレジャーを楽しむもよし。 2026年のゴールデンウィークは、三井アウトレットパークで、あなたの日常を少し豪華にする「お気に入りの一着」と「美味しい思い出」を見つけてみませんか？

（写真：三井不動産商業マネジメント）

鉄道チャンネル編集部

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