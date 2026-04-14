4月18日（土）よる9時より第2話を放送 日本テレビ土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。

第2話には、竹財輝之助がゲスト出演！主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』に、急に学校に行けなくなった小学5年生の息子・杉谷朔玖（高木波瑠）と共に訪れる父親・紘一役として出演する。

第2話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/story/

本作は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に描く物語。

教室長のタツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。しかしそんな遊びやアートを通して、子どもたちが奥底に閉じ込めた気持ちを紐解いていく。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく、新たな形のヒューマンドラマだ。

■竹財輝之助 コメント

杉谷朔玖の父親、紘一を演じさせていただきました。恥ずかしながら｢フリースクール｣という存在を知らなかったのですが、タツキ先生のような子どもと同じ目線を持った『甘い』先生がいて下さるのは、子をもつ親としてはありがたいなと素直に思います。

今は僕が過ごした幼少期より、対人関係も情報も複雑で難しいなと感じています。

この作品を通して｢わかっているつもり｣の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけになれば嬉しいです。