物価の優等生「豆腐」にも中東情勢の影響 「大打撃…」老舗豆腐店は3年ぶり値上げへ
安定的なおいしさの「豆腐」ですが、そんな豆腐に、中東情勢の影響がではじめています。老舗の豆腐店が、3年ぶりに値上げをします。豆腐メーカーもあの手この手で対策をしていました。
■“定番メニュー”に欠かせない豆腐の価格に変化
“街中華”の定番メニュー。刺激的な辛さでご飯がすすむ「麻婆豆腐」。
「豆腐をグツグツグツグツ煮込むのがおいしいポイント」
都内の「中国名菜みんみん」では、定食の小鉢も冷や奴。豆腐は欠かせないため、1円でも安い食材を求めて、近所のスーパーを何軒も巡るのが日課に。
中国名菜みんみん・渡邉公男店長
「自転車に乗って毎日、買い物に行っています」
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しかし、ここ最近、豆腐の価格に変化が。
中国名菜みんみん・渡邉公男店長
「一丁37円だったんですよ、今年の1月いっぱいまでは。きょう買ったのは一丁48円。痛いですよ、飲食店の商売は1円2円の世界ですから」
豆腐の価格がジワジワと高値に。今後、小鉢を豆腐からもやしにかえることも考えているということです。
■創業140年を迎える老舗豆腐店 3年ぶり値上げへ
影響は、創業140年を迎える豆腐の老舗「栃木家」にも…。
news every.スタッフ
「こちら店内の張り紙には、原材料高騰につき来月から値上げすると書いてあります」
来月1日から、「焼き豆腐」や「おぼろ豆腐」などの価格を30円値上げ。食卓への影響が大きい「絹豆腐」や「木綿豆腐」の価格は据え置くということです。
店にとっては3年ぶりの値上げ。
30年通う客
「これから上がるの？」
――このご時世だと。
30年通う客
「しょうがないですね」
原因は「中東情勢の悪化」です。
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栃木家・大宮建吾さん
「これは30％以上（値上げ）と言われています。豆腐の中身以外、使っているもの全部。ここまでは想像していなかった」
豆腐の容器やフィルムなどの原料となる石油製品「ナフサ」の価格が高騰。容器の価格が大幅に上がるだけでなく、今後、必要な量を供給できなくなる可能性があると、仕入れ先から通知が来ているというのです。
物価の優等生・豆腐にも影響を及ぼす中東情勢。
栃木家・大宮建吾さん
「大打撃ですね。品数を絞るとか、量が作れないとかになっちゃう」
豆腐バーなどを製造する「アサヒコ」にも来月以降、容器やフィルム、パッケージの印刷に使うインクも値上がりするという通知が。
冷や奴が最も食べたくなる夏を前に、商品の値上げを検討せざるを得ない状況だといいます。
■“苦肉の策”パッケージの色を減らし…経費節約
一方、別の豆腐メーカーでは、容器代をおさえるため“苦肉の策”に。
太子食品工業広報・田中雅浩さん
「パッケージの厚み、色数を減らしたり、（印刷する）面積を減らす。三色使っているのを一色に」
売場で目立つようにカラフルにしていたパッケージを、色を減らして少しでも経費を節約しようというのです。
太子食品工業広報・田中雅浩さん
「ここ数十年で一番厳しい状況。パッケージで商品の中身の特徴、味とかを表現する、デザインは重要なんですよね。消費者にお届けすることを第一優先として、（経費削減を）考えていました」
■“販路拡大”に活路を見いだすメーカーも
“販路拡大”に活路を見いだす豆腐メーカーも。紙の容器に入ったこちらの豆腐。
さとの雪食品営業企画管理部・松村佳美さん
「常温で約5か月、長期保存が可能です」
紙パックのため原油高の影響は現状、ほぼ受けず。国内だけでなく海外への輸出も積極的に行うほか、カロリーを気にする人などに向け、罪悪感のない豆腐スイーツなど新商品を販売。新たな客層を開拓することで、苦境を乗り越えようとしています。