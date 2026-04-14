安定的なおいしさの「豆腐」ですが、そんな豆腐に、中東情勢の影響がではじめています。老舗の豆腐店が、3年ぶりに値上げをします。豆腐メーカーもあの手この手で対策をしていました。

■“定番メニュー”に欠かせない豆腐の価格に変化

“街中華”の定番メニュー。刺激的な辛さでご飯がすすむ「麻婆豆腐」。

「豆腐をグツグツグツグツ煮込むのがおいしいポイント」

都内の「中国名菜みんみん」では、定食の小鉢も冷や奴。豆腐は欠かせないため、1円でも安い食材を求めて、近所のスーパーを何軒も巡るのが日課に。

中国名菜みんみん・渡邉公男店長

「自転車に乗って毎日、買い物に行っています」

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しかし、ここ最近、豆腐の価格に変化が。

中国名菜みんみん・渡邉公男店長

「一丁37円だったんですよ、今年の1月いっぱいまでは。きょう買ったのは一丁48円。痛いですよ、飲食店の商売は1円2円の世界ですから」

豆腐の価格がジワジワと高値に。今後、小鉢を豆腐からもやしにかえることも考えているということです。

■創業140年を迎える老舗豆腐店 3年ぶり値上げへ

影響は、創業140年を迎える豆腐の老舗「栃木家」にも…。

news every.スタッフ

「こちら店内の張り紙には、原材料高騰につき来月から値上げすると書いてあります」

来月1日から、「焼き豆腐」や「おぼろ豆腐」などの価格を30円値上げ。食卓への影響が大きい「絹豆腐」や「木綿豆腐」の価格は据え置くということです。

店にとっては3年ぶりの値上げ。

30年通う客

「これから上がるの？」

――このご時世だと。

30年通う客

「しょうがないですね」

原因は「中東情勢の悪化」です。

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栃木家・大宮建吾さん

「これは30％以上（値上げ）と言われています。豆腐の中身以外、使っているもの全部。ここまでは想像していなかった」

豆腐の容器やフィルムなどの原料となる石油製品「ナフサ」の価格が高騰。容器の価格が大幅に上がるだけでなく、今後、必要な量を供給できなくなる可能性があると、仕入れ先から通知が来ているというのです。

物価の優等生・豆腐にも影響を及ぼす中東情勢。

栃木家・大宮建吾さん

「大打撃ですね。品数を絞るとか、量が作れないとかになっちゃう」

豆腐バーなどを製造する「アサヒコ」にも来月以降、容器やフィルム、パッケージの印刷に使うインクも値上がりするという通知が。

冷や奴が最も食べたくなる夏を前に、商品の値上げを検討せざるを得ない状況だといいます。

■“苦肉の策”パッケージの色を減らし…経費節約

一方、別の豆腐メーカーでは、容器代をおさえるため“苦肉の策”に。

太子食品工業広報・田中雅浩さん

「パッケージの厚み、色数を減らしたり、（印刷する）面積を減らす。三色使っているのを一色に」

売場で目立つようにカラフルにしていたパッケージを、色を減らして少しでも経費を節約しようというのです。

太子食品工業広報・田中雅浩さん

「ここ数十年で一番厳しい状況。パッケージで商品の中身の特徴、味とかを表現する、デザインは重要なんですよね。消費者にお届けすることを第一優先として、（経費削減を）考えていました」

■“販路拡大”に活路を見いだすメーカーも

“販路拡大”に活路を見いだす豆腐メーカーも。紙の容器に入ったこちらの豆腐。

さとの雪食品営業企画管理部・松村佳美さん

「常温で約5か月、長期保存が可能です」

紙パックのため原油高の影響は現状、ほぼ受けず。国内だけでなく海外への輸出も積極的に行うほか、カロリーを気にする人などに向け、罪悪感のない豆腐スイーツなど新商品を販売。

新たな客層を開拓することで、苦境を乗り越えようとしています。