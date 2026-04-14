プロ野球・西武のドラフト2位ルーキー、岩城颯空(はくあ)投手が存在感を見せています。

中央大から西武に入団した岩城投手。春季キャンプを1軍メンバーとして迎えると、その存在感を見せつけ、オープン戦にも6試合に登板しました。ここでは毎試合1イニングを投げ、防御率0.00。奪三振率12.00をマークするなど、力強い直球を武器に打者を打ち取ってきました。

勢いそのままに開幕1軍を勝ち取ると、ルーキーながらクローザーとしての起用を重ねます。初登板となった3月31日のオリックス戦では、直前イニングで西武が2点を勝ち越し。岩城投手は1アウトからボテボテの内野安打で出塁を許すも、2アウトまで追い込みます。後続にも四球を許し2アウト1、2塁のピンチを迎えるも、西川龍馬選手を見逃し三振。プロ初セーブをマークし、ホッとした笑みを浮かべました。

2試合目の登板は4月5日の楽天戦。この試合は延長12回までもつれ引き分けでのゲームセットとなるも、岩城投手は9回のマウンドを三者凡退に抑え、プロ初ホールドをマークしました。さらに7日と8日のソフトバンク戦では連投起用にも応え、いずれも1失点とするもセーブをマーク。11日のロッテ戦でもセーブを記録し、その数を積み重ねます。

直近登板となった12日のロッテ戦では、両チーム無得点のまま迎えた9回に登板。ここでは1アウトから四球とヒットでピンチを招き、西川史礁選手の先制タイムリーを浴びました。それでも最少失点でしのぎ、直後の同点打・10回のサヨナラ勝利に貢献。複雑な様子で戦況を見守っていた岩城投手に笑顔が戻りました。

現時点でのセーブ数は、昨季のセーブ王・杉山一樹投手(ソフトバンク)と並ぶ、リーグトップタイの4セーブ。ルーキーながらのセーブ王もあるか、今後の躍動にも期待がかかります。

なお、杉山投手は左手骨折のため現在は戦線を離脱しています。