週刊誌や雑誌、タブロイドと聞いてどんな印象を持ちますか？ ザ・下世話と思う方も多いだろう。

【画像】「はっきり言いますけれども…」“高市首相を恫喝”報道について激白した今井尚哉・内閣官房参与を見る

雑誌界隈で持ちきりの「大喧嘩？」の話題

それらの魅力を挙げるなら、新聞がまだ伝えない、あるいは記事にしない事象を知ることができる点かもしれない。下世話な案件はたしかに多い。でもそこから大事なことが見えてくることもある。たとえば大臣の不倫スキャンダルが報じられたとする。それ自体は下世話だが注目は大臣の事後対応だ。それがヨレヨレだと「この危機管理で大丈夫か？」と政権への不安にもつながる。小さな下世話は大きな国難にもつながっているのだ。時に政権の危機管理能力を測るリトマス試験紙になる。

さて最近、雑誌界隈で持ちきりなのは「高市早苗首相と今井尚哉参与が大喧嘩？」の話題である。下世話だ。



高市早苗首相 ©時事通信社

きっかけは月刊誌『選択』（4月号）。「高市が『退陣』を口にした夜 幹部が嘆く官邸機能の『崩壊』」と報じた。「ホルムズ海峡へ自衛隊を派遣するつもりでいた高市氏に今井氏が『何考えているんだ』と“恫喝”した」などと伝え、高市首相が今井氏を更迭するとの見方も広がったという。今井氏と言えば安倍晋三元首相の最側近でもあった。

それ、本当？ そもそも『選択』って何？と思う方も多いだろう。『選択』は書店では売っていない会員制の雑誌である。編集に関わっていた人に聞くと、新聞記者や著名なジャーナリストが匿名で寄稿することも多いという。となると新聞ではなかなか書けないことも深く書けるのだろう。

ひとつ印象深い例を挙げてみたい。自民党の裏金問題である。きっかけは「しんぶん赤旗」日曜版の2022年11月のスクープだった。これを重大だと考えた神戸学院大の上脇博之教授が自民党5派閥の政治団体の収入明細を検証し、多くの不記載を見つけ東京地検に告発した。ここまでが時系列だ。

そのあと「おや？」と思ったのが2023年11月頭に出た『選択』だった。

裏金問題が広く世に出た瞬間

「岸田自民に『カネの大醜聞』」という記事で、自民党内部では検察の事情聴取の内容から今回はまずいと感じている、解散総選挙に突入すれば検察の動きは止まるという意見まで出ている、という内容だった。早く選挙をやってしまおうという話である。

『選択』を読んで、こんな動きがあるのかと注目していたら、2週間後にNHKが「自民5派閥の団体 約4000万収入不記載で告発 特捜部が任意聴取」（2023年11月18日）と報じた。裏金問題が広く世に出た瞬間だった。その後の大ブレイクぶりは説明不要だろう。結局、岸田政権は解散できなかった。

この手の雑誌の味わい方としては、ある情報を胸の内に溜めて推移を見守ることだ。後に大きなニュースになったとき「あの記事を読んでおいてよかったな」と思うわけである。だからすべてが噂話だと思ってしまうのはもったいない。読者のリテラシーや付き合い方も問われる。

それでいうと今回の本題の「高市首相と今井尚哉参与が大喧嘩」である。これをどう読むか。『選択』が報じたのでその後の動きに注目していたら、「日刊ゲンダイ」がこの記事を大々的に報じた。

「高市首相が自衛隊派遣めぐり安倍側近と壮絶バトル→「クビ切り宣言」の恐るべき暴走ぶり “粛清連発”も画策か」

会員制雑誌の記事内容をそのまま書くなんて、ある意味究極のこたつ記事にも思えるが、タブロイドとしては放っておけない案件だったのだろう。実際、ゲンダイが書いたことで一気に多くの人が知る案件になった。いや、当の高市首相が国会で質問され答えることになった。首相は7日の参院予算委員会で一部月刊誌の報道について「完全な誤報だ」と強く否定している（毎日新聞）。

しかし首相が否定して終わりとはならなかった。今度は『週刊文春』が「首相と大喧嘩？ 今井参与が週刊文春に激白」と報じた。今度は今井氏に直撃である。

報道内容は今井氏も否定していたが、注目したのは「秘書官の仕事、参与の仕事というのは、耳が痛かろうがどうだろうが、国にとって重要なことについてはきちっと進言しなきゃいけない」と語っていた点だ。行間を感じるではないか。

さらに週刊誌の醍醐味と思えたのが自民党関係者の証言である。

高市氏は、たとえ正論でも『物申す人』が嫌い

「今井氏は誰に対しても口調がきつい人。安倍氏にも怒鳴るように進言していたほどです。ただ、安倍氏は耳の痛い意見も受け入れる度量がありました。ところが高市氏は、たとえ正論でも『物申す人』が嫌い」

安倍氏との対比から高市首相のキャラが見えてこないだろうか。

実は『週刊新潮』も同様のテーマを報じていた。首相執務室で怒鳴る場面まではなかったようだが、「修復しがたい亀裂が生じているのは間違いありません」「高市さんは、強い意見をぶつけてくる人物を好まない」といった証言が紹介されていた。また参院予算委員会での集中審議についても、各紙報道どおり首相は「消極的」だったという声が掲載されている。

こうした証言を並べて読むと、高市政権の意思決定スタイルの「本質」が浮かび上がってくる。一般紙でも最近しきりに報じられる「一人で考え、一人で決める危うさ」にも通じる話だろう。

今回もめた要因とされるホルムズ海峡への自衛隊派遣も、高市氏一人が前のめりだったとすれば見逃せない問題だ。こんな重要な国策をトランプに褒められたいからと言って先走ってよいのか。

首相と参与の大喧嘩という下世話な話に見えて、そこには政権の意思決定の危うさがにじんでいる。やはり小さな下世話は大きな国難にもつながるのだ。

（プチ鹿島）