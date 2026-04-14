〈「私…現場に入ります！」「待て！」“震度7の震源地”に実家がある地元紙記者は涙目で…《熊本地震から10年》〉から続く

2016年4月14日夜と16日午前に熊本県で震度7を観測し、県内や九州各地での大きな揺れと甚大な被害を生んだ「熊本地震」から10年。地震で輪転機が止まりながらも、必死に新聞を人々へ届けた地元紙「熊本日日新聞」の被災1週間の記録「ドキュメント熊本日日新聞編集局」（月刊「文藝春秋」2016年6月号）より一部を特別に公開する。（全2回の2回目／年齢や肩書きなどは掲載時のまま）

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情報を集める熊本市の消防隊員ら=4月15日未明、熊本県の益城町役場前

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町内の被害家屋の住所、生き埋め者など細かな情報が…

四月十四日（木）二十三時五分 益城町役場

政経部デスクの奥村国彦（50）は、妻の運転する車から益城町役場に降り立った。役場にはかなりの数の町民が避難してきていた。

奥村は益城町にある自宅で激しい揺れに襲われた。倒壊は免れたものの、室内はめちゃくちゃになった。外出していた息子を妻と迎えにいこうと家を出るとき、ラジオのニュースで益城町が震源だと知った。本社からの指示は「十五日夕刊まで現地デスクを務めろ」。無事、息子と合流し、自分は役場で落としてもらい、家に帰る二人を見送った。

役場の外にある駐車場の一角が非常用ライトで煌々と照らされている。どうやらここが「災害対策本部」らしい。防災服を着た多くの人間がいる。奥村と顔見知りの町役場職員の姿も見えた。二台設置されたホワイトボードには、町内の被害家屋の住所、生き埋め者など細かな情報が書き出されていた。本社からの応援部隊はまだ現場入りできていない。奥村は一人で取材を始めた。

十五日（金）二時三十分 益城町・馬水（まみず）地区

崩れたブロック塀、倒れた電信柱、大きく亀裂が入った道路、押しつぶされた家屋。窓の外には、変わり果てた故郷の姿が広がっている。

浪床は、被害が大きかった馬水地区を車で回っていた。強い余震が起こるたび、ハンドルを強く握りしめる。十五日朝刊の降版は一時頃に終わっていた。しかし、浪床は夕刊に向けた情報収集を続けていた。

地震発生以降、益城町にある実家の両親とは連絡が取れていない。熊本市内に住む弟に両親の安否確認を任せ、仕事に向かうしかなかった。

今回、自ら現場に向かったのは、少しでも両親の近くにいたかったからだ。浪床の父親は数年前に脳梗塞を患い、身体が不自由だ。最悪の事態が何度も脳裏をよぎった。それでも取材を続けた。救出される人、搬送される人。雑観をメモに取り、沢山の人に話を聞き、本社にデータを送り続けた。

携帯が鳴る。弟からだ。車を停めた。「二人とも無事だった！」

一気に全身の力が抜ける。今日の夕刊が降版したらすぐに会いに行こう。浪床は、車のギアを「ドライブ」に替えた。

「前の揺れもこんなか？」「前のよりも大きい」「外に避難するぞ」

十六日（土）一時二十五分 熊本市

自宅に戻った丸野は、微睡（まどろ）みの中で長い一日をふりかえっていた。

幸運にも朝一番の便をキャンセル待ちで確保でき、東京から本社に戻ったのが十五日午前十時過ぎ。輪転機は一日中回っている状態だった。

「益城町 震度7 M6・5 2人死亡 けが200人超 県内各地強い揺れ」（十五日朝刊）

「9人死亡 860人負傷 熊本激震 避難4万人超」（十五日号外）

「熊本地震 9人死亡、860人負傷 避難4万人超、救助続く 平成28年熊本地震」（十五日夕刊）

朝刊の次は号外を一万部刷り、さらに続けて夕刊へ。編集局はノンストップで紙面を作り続けた。今頃、輪転機は十六日朝刊を刷っているところだろう。地元紙の強みであるスタートダッシュを活かし、他紙を圧倒する仔細な情報を詰め込むことができた。余震が続くなかでの取材で、現場の疲労は溜まる一方だ。明日以降は、落ち着いてくると良いのだが……。丸野はようやく眠りに落ちた。

一時二十五分だった。突き上げるような揺れがきた。さらに激しい横揺れ。丸野は咄嗟に布団を頭から被った。激しい揺れが続いている。

隣室で寝ていた息子も起きてきた。「前の揺れもこんなか？」「前のよりも大きい」「外に避難するぞ」

着の身着のまま丸野は家の外へ飛び出した。近くの広場には人が集まっている。辺りは騒がしい。

丸野の携帯が鳴った。編集局にいる編集一部長の末廣からだ。

「大変です！ 地震で輪転機が止まりました。まだ三分の二は刷り上がっていません。印刷局は外に避難しています。どうしましょうか」

「今からすぐに行く」。丸野は着替えるため、一旦、家に引き返した。

二時五分 熊本市・本社

十六日朝刊のセンター長だった山口和也（56）は、つい一時間ほど前にあとにしたはずの編集局に向かって車を飛ばしていた。

山口の自宅は、市内のマンションの十二階。帰宅して、妻が作ってくれた夜食を食べようとした瞬間に地震が起こった。本棚と食器棚が倒壊。ささやかな趣味として蒐集していた陶磁器もすべて割れてしまった。幸い、建物と家族は無事だったものの余震は続いている。自宅に残してきた家族が気がかりだったが、急いで引き返していた。

山口は主に政経畑を歩み、県政や市政に精通している。デスクに昇進して以降は、社会部にも所属。社会部長も務めた。しかし、百戦錬磨の山口でも、今回の地震は記者生活で経験したことのない緊急事態だと感じている。

2日連続の号外は前代未聞

本社駐車場に着くと、印刷局の社員に交じって、見慣れないジャージを着た人が大勢いた。近隣住民まで避難してきているのだ。

自家発電による黄色がかった薄ら灯りに照らされた編集局には、数名の当直の記者がいた。輪転機が、全体の三分の一である十万部弱を刷った段階で停止しているらしい。

しばらくすると、丸野が到着した。すぐにヘルメット姿の印刷局の社員と何か話し込む。

続々と記者が集まってくる中、丸野が号令をかけた。

「いいか、みんな聞け。僕の机を境にして、こっち側は『昨日の地震班』。あっち側は『今日の地震班』」

丸野は続ける。

「明日も号外いくぞ。分かっている分だけでいいから、今回の地震に関する情報を入れる」

二日連続の号外は前代未聞である。指揮を執るのはもちろん山口。

「判型はどうしますか」

山口は丸野に訊いた。

「これの二倍の大きさでいこう」

丸野が提案したのは、通常の号外で使われる「ブランケット判」の二倍の大きさ。見開き四ページという分量の巨大なサイズである。山口はこんな大きさの号外は見たことがなかった。山口は編集幹部を集め、こう指示を出した。

「メインはグラフィックス。表は短い本記、裏は人の生死に関わる情報だけを入れるんだ」

テレビでは、さっきの地震が、十四日以降に発生した地震の「本震」であることを伝えるニュースが流れている。アナウンサーが無機質な声で「マグニチュードは七・三」と連呼していた。震源地はまたしても益城町の近くだった。

「取材に行くのは、夜が明けるまで辛抱しろ」

十四日の地震以降、「震災報道統括部長」の任を与えられた社会部長の泉は、自席の横に設置されたホワイトボードに次から次へと書き込まれていく被災情報を睨んでいた。

〈熊本市内壊滅の可能性〉〈竜神橋が落ちた〉〈熊本城の宇土櫓が消失〉〈阿蘇大橋が崩落した〉……。

大規模災害が発生すると、流言飛語が飛び交うことがある。泉は、真偽不明の情報に飛びつくことは危険だと判断していた。

「どこの被害が最も甚大なのか、情報を整理する必要がある。取材に行くのは、夜が明けるまで辛抱しろ」

取材に飛び出したい気持ちは誰よりもよく分かる。しかし、待つことも大事だ。泉はじっと堪えた。

（文中敬称略、文責=「文藝春秋」編集部）

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋）