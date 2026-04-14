シェラトン都ホテル大阪は、18階と19階の客室をリノベーション、スイートルームを新設し、「エグゼクティブフロア」として4月25日にリニューアルオープンする。

18階のエグゼクティブフロアは2023年に改装したスイートルームに続き17室を、19階の客室フロアはエグゼクティブフロアとして全面リノベーションした。2025年3月にリノベーションした17階と同様に、和モダンな空間へ刷新する。ジュニアスイートはベッドサイドにUSBポートとコンセントを設置し、アーバンスイートは格子、白木、黒の金物や縁で和の要素を加え、ヘッドボードには特注の和紙クロスのアートを配した。また、ともにバスルームに洗い場を設置した。

エグゼクティブフロアへのリノベーション記念として、1泊2名1室利用を対象に正規料金から4割引する宿泊プランを4月25日から9月30日まで提供する。宿泊料金はアーバンスイート180,000円、ジュニアスイート84,000円、デラックスツイン46,800円、スーペリアキング45,000円。税・サービス料込。シェラトンブランドのディフューザースティックもプレゼントする。