年金30万円でも「貯金はできて月1万円」66歳女性の老後
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった兵庫県在住66歳女性のケースをご紹介します。
年齢・性別：66歳・女性
居住地：兵庫県
家族構成：本人、夫（70歳）、息子（40歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：250万円
現在の預貯金：800万円
リスク資産：なし
ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金30万円」のみ。そのほかに「同居する息子の労働収入25万円」があるそうですが、生計をどの程度共にしているかについては不明。
対して月の生活費は「食費、電気代、水道代、通信費、医療費」などを合わせて「20万円ほど」かかると言います。
数字を見る限り、基本的な生活費は年金で賄えているようですが、使途不明金やその他の支出が積み重なっているのか、結局のところ貯金は「できても月1万円くらい」とkuさん。
「予想以上に出費がかさむときがあるため」生活費が足りない月は「貯金を下ろす」こともあり、「ほとんど貯金できていない」とあります。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「月4万円ほどかかる医療費」。
税金や社会保険料についても、「税金は非常に負担になっている。消費税や自動車税や住居にかかる税金などが多い」と感じていると言います。
そのため、買い物の際は以前にも増して工夫をするようになったそうで「なるべくまとめて安く購入するようにしている。無駄な買い物は極力なくすようにしている」と言います。
年金生活においては収入を増やすこともままならないため、「今はなるべく節約するしかない」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：ku
年齢・性別：66歳・女性
居住地：兵庫県
家族構成：本人、夫（70歳）、息子（40歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：250万円
現在の預貯金：800万円
リスク資産：なし
予想以上に出費がかさむときがある年金生活で貯金ができているか、の問いに「あまり貯金できていない」と回答したkuさん。
ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金30万円」のみ。そのほかに「同居する息子の労働収入25万円」があるそうですが、生計をどの程度共にしているかについては不明。
対して月の生活費は「食費、電気代、水道代、通信費、医療費」などを合わせて「20万円ほど」かかると言います。
数字を見る限り、基本的な生活費は年金で賄えているようですが、使途不明金やその他の支出が積み重なっているのか、結局のところ貯金は「できても月1万円くらい」とkuさん。
「予想以上に出費がかさむときがあるため」生活費が足りない月は「貯金を下ろす」こともあり、「ほとんど貯金できていない」とあります。
きついと感じる支出は医療費年金生活では、現役時代に比べると「交際費があきらかに減った」とのこと。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「月4万円ほどかかる医療費」。
税金や社会保険料についても、「税金は非常に負担になっている。消費税や自動車税や住居にかかる税金などが多い」と感じていると言います。
無駄な買い物は極力なくすようにしている物価高（インフレ）の影響については、「身の回りのものの値段が全て高くなり、税金も高くなっているのでかなり家計に響いている」とkuさん。
そのため、買い物の際は以前にも増して工夫をするようになったそうで「なるべくまとめて安く購入するようにしている。無駄な買い物は極力なくすようにしている」と言います。
年金生活においては収入を増やすこともままならないため、「今はなるべく節約するしかない」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)