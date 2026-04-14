かつて夕日に映えた美しい棚田の面影はもはやない。

4月初旬、阿蘇外輪山の麓にある熊本県西原村の通称「新田（しんた）」地区を訪れると、伸び放題の雑草に覆われた段々状の傾斜地が無情に広がっていた。

2016年4月に熊本地震が発生し、西原村は14日の前震で震度6弱、16日の本震で震度7に襲われた。約40戸が戦前からコメを生産してきた新田でも、震災と後の豪雨で用水路が補修不能となり、約5ヘクタールの棚田は全て耕作放棄地となった。

＜再興の道も閉ざされ、何もできないままに荒れ果てていく棚田を眺めつつ嘆くのは、私一人ではないであろう＞

新田で棚田を所有していた荒木均さん（75）は先月、熊本日日新聞に無念の思いを投稿した。県立農業大学校の元副校長でもある。

前震からきょうで10年、壊滅状態だったインフラの整備は全域で着実に進んだ。日常を取り戻せた人も多いだろう。それでもなお、再生への支援が必要な人や地域が残ることを忘れてはならない。

■農村の実態とずれも

熊本地震は前震と本震で2度の最大震度7を記録した観測史上初の震災だった。270人以上が亡くなり、全半壊家屋は熊本県だけで4万3千棟を超えた。

「創造的復興」を掲げる県は今月、重点10項目の進捗（しんちょく）状況を公表した。「すまい」の再建、甚大な被害を受けた益城町の「復興まちづくり」、熊本城の復旧などが順調に進んでいるとアピールする。

ただ、実態とはずれもある。

被災農家の営農再開は20年末までに「完了」と明記し、完全復旧を印象づける。実際は、新田地区の棚田のように耕作放棄を余儀なくされ、平地の田畑のみで再開した農家も数多く含まれる。

県農業の柱である中山間地域での再生は総じて道半ばだ。荒木さんは「創造的復興は他人事（たにんごと）のような気がする」と話す。同じような実感を抱いている農家は少なくないのではないか。耕作放棄地も放置したままでは負の遺産となりかねない。

荒木さんは美しい景観を取り戻そうと広葉樹の植林を提案する。実現するには、農地法などに縛られず、土地を柔軟に利用できる規制緩和が必要だ。行政は被災農家の声に耳を傾け、実情に即した施策を国に働きかけるべきだ。

復興を実感できていない被災者は農村に限らない。

各種アンケートによると、生活再建ができていないと感じている被災者は少なくない。市町村の災害援護資金も、借り手の3割弱で返済が滞っているとされる。

ハード面での復興の陰で、生活を再建できた人と、そうでない人の格差が確実に広がっている。こうした現実と目に見えない被災者の心の傷を直視し、誰もが実感できる復興につなげたい。

■「住民共助」の再生を

県は先月までに、益城町の土地区画整理事業で最後まで仮住まいが続いていた世帯に宅地を引き渡した。ピーク時には県全体で2万世帯以上が仮住まいを強いられていた状況は解消にめどが立った。

災害公営住宅などへ恒久的に移り住んだ被災者もいる。顔なじみの少ない場所で高齢者らを孤立させない対策が今後の課題となる。小さなSOSも見逃さないよう、見守る態勢づくりが求められる。

震災を機に災害ボランティア団体などのネットワークが生まれ、つながりは10年を経てより強固になったという。大きな成果だ。

こうした土台を生かして教訓を継承し、一人も取り残さない支援を官民連携で息長く続けよう。

西原村の新田地区の旧棚田は村立河原小を眼下に望む。震災後に避難場所となり、救護や調理、配食を住民の共助で機能させて「奇跡の避難所」と称された。

自治会役員として運営に携わった荒木さんは、集落の結束の強さが原動力だったと振り返る。

この10年でコミュニティーが崩壊した地域もあるとされる。復興に欠かせない住民同士の絆の再生も成し遂げねばならない。