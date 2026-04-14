大分県日田市の大分大山町農業協同組合は8日、同市天瀬町のテーマパーク「木の花ガルテン 五馬媛（いつまひめ）の里」で、市内外の取引先や農業関係者ら約400人を招いた恒例の「桜を愛（め）でる小宴」を開いた。出席者たちは桜の木の下で、地元食材を使ったおもてなしの郷土料理を堪能した。

五馬媛の里は、同農協が国から譲り受けた山林など31ヘクタールで樹木の植栽を進めている。四季を通じて花が咲き、来場者が見学できる里山として450種類、3万6千本が植えられ、今の時期は紅しだれ桜や八重桜が見頃という。

小宴で、矢羽田正豪組合長は「農協と組合員農家が一体となり、里山造りを進めてきた。これからも年を重ねるごとに、百花繚乱（りょうらん）の桃源郷に育っていく」とあいさつ。出席した人たちは、農協女性部が用意したり、木の花ガルテンで調理されたりした、切り干し大根炒めやサトイモのみそあえ、葉わさび漬けといった約30種類の料理に舌鼓を打った。

同僚たちとともに招かれた、丸果大分大同青果の本田花娘さん（21）は「穏やかな気候で花も咲く中、大山の食材を使った料理が食べられて幸せ。また来年も来たいです」と話した。

（稲葉光昭）