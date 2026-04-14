196棟が被災した大分市佐賀関の大規模火災を受け、大分市が建設する市営の復興住宅を巡って、市の計画案と被災住民の希望に隔たりが生じている。市は被災地の高台に、2階建ての集合住宅を建設する方針だが、12日にあった意見交換会では、住民側から一戸建てを求める声が多数出た。会議終了後、住民らの自治組織も、独自のアンケート結果を基に一戸建てでの再考を求めた。 （中野剛史）

市は、自力での自宅再建が難しい被災者を対象にした「復興市営住宅」として、高台の運動公園テニスコート跡地に、鉄筋コンクリート2階建ての集合住宅の建設を想定。部屋は1DK、2DK、3DKの3種類で、家賃は1万8千円から3万3千円を予定する。市は、住宅を含む復興計画を8月末までに完成させたい考えだ。

市によると、12日の意見交換会は被災した田中1〜3、神山、東町の5地区を対象に佐賀関市民センターで開かれ、計142人が出席した。非公開で行われ、市側は復興市営住宅の概要、南海トラフ地震に備えた避難ルート確保など復興計画の素案を説明した。住民側からは一戸建てを求める意見が相次いだという。

住民らでつくる自治組織「田中連合区」の幹部は意見交換会終了後、被災住民へ今月行った独自アンケートの結果を公表。復興住宅の構造についての設問では、一戸建て住宅を求める声が49件で、集合住宅16件、長屋1件を大きく上回ったとして、市側に再考を求めた。より広い敷地が必要となることから、テニスコート跡地に隣接するグラウンドでの建設を提案した。

一戸建てを求める声の強さについて、田中連合区の山田二三夫・復興事務局長は「火災前は一戸建てで暮らし、日頃からあいさつを交わすコミュニティーの強さが火災での迅速な避難につながった。今まで通りの生活をしたいという声だ」と説明した。

市は5月に予定する3回目の住民意向調査を受けて、復興住宅の戸数などを確定したい考え。市佐賀関大規模火災生活再建支援・復興本部の武安高志事務局長は「復興計画の策定の遅れが、そのまま復興の遅れにつながる。ただ、地元が望まない復興はしたくない。持ち帰って検討する」と話した。