米ニューヨークの国連本部で27日から始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせて訪米する原水爆禁止日本国民会議（原水禁）の県内関係者3人が12日、長崎市で記者会見を開き、「核兵器の非人道性を伝える」などと抱負を語った。25日から5月1日まで現地で活動し、再検討会議の傍聴や関連イベントに参加する。

3人は、県平和運動センター被爆者連絡協議会の川副忠子議長（82）▽全国被爆二世団体連絡協議会の崎山昇会長（67）▽高校生平和大使で長崎南高3年の才津結愛（ゆあ）さん（17）＝いずれも長崎市。国連本部周辺での街頭パレードや集会でスピーチし、原水禁が国連本部で開く核兵器や原発事故の被害者をテーマにした討論会に登壇する。

原水禁としては全国から計25人を派遣する中、被爆者は川副さんのみという。派遣団で被爆者が1人になったのは初めてで、川副さんは「体力的に厳しい世代となった。それでも語らなければ世界に伝わらないとの思いで（訪米を）決断した」と話した。

才津さんは被爆4世。核兵器廃絶と世界平和を求め、スイスの国連欧州本部に届ける「高校生1万人署名活動」を続ける。ニューヨークでは現地の学生と交流する予定で、「核兵器の非人道性を同世代に伝える。現在の核を巡る世界の動きに疑問を持つ一歩にしてもらいたい」と語った。

（貞松保範）