内皮を取り除いた甘夏ミカンを人の手で選別し、鉄の缶に詰めていく。糖液を注ぎ、密封した後、80度ほどの湯で殺菌を施す。缶に賞味期限を記し、段ボール箱に収めると完成だ。

一連の工程はベルトコンベヤーの上で、滞りなく進んでいった。

長崎県島原市の缶詰会社「太洋食品」の工場を訪れた。無機質な機械に囲まれ、甘夏の実は黄金色に輝いて見えた。昭和の時代に流れていたテレビCMが脳裏に浮かぶ。

♪きらっきらっ 金太洋 きらっきらっ 金太洋 缶みかんなら 金太洋

「金太洋」は太洋食品の自社ブランド。福田幸雄専務（48）によると、ミカン缶詰の国内メーカーは現在十指に満たず、商品の大半が大手向けのOEM（相手先ブランドによる生産）という。「自社の国内工場で造り、ブランド商品を展開するのはうちくらい」

創業は1955年。島原半島は温州ミカンの一大産地だった。福岡県筑後市の工場と合わせてミカンや白桃などの果物缶詰を生産し、全国に出荷した。

本社工場の近くで育った福田さんは大学の水産学部を出て、30歳で入社した。「知り合いが働いていたり、声をかけてもらったりして迷わず決めた」

ピーク時（91年度）の年商は53億9千万円。今は12億円だ。91年からのオレンジの輸入自由化を機に、温州ミカンの栽培面積は大幅に減った。島原だけでは原料の確保がままならず、本州にまで仕入れ先を広げている。10年前に筑後工場は畳んだ。

全国に200社ほどあったとされるミカン缶詰の工場は、産地の縮小や安い輸入品に押されて激減した。それでも学校給食などの底堅い需要があり「10社でやっていたのを9社で分ければ、1社当たりの生産量は増える。サバイバルゲームだ」と福田さんは説く。

では先細る市場にあって、いずれは金太洋も店頭から姿を消すのか。

「ハッサクやイヨカンなどの需要が伸びていて、産地から『缶詰にして』と頼まれることは多い」との答えに少しほっとした。

コンテナいっぱいのミカンが民家の軒先に並ぶ光景は、島原の冬の風物詩だ。皮むきは主婦やお年寄りが内職仕事として担う。工場では温州ミカンの剥皮（はくひ）機を導入したが、他のかんきつ類は大勢の手に頼るしか方法がない。担い手不足から缶詰の注文を断っており、頭の痛い問題という。 （本山友彦）

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長崎県南東部に突き出た島原半島は中央に雲仙岳の火山群がそびえ、海あり、山あり、自然の恵み豊かな地だ。古くは南蛮貿易の拠点として栄え、キリシタン農民一揆の舞台となった原城跡といった史跡や歴史的文物も残る。この地で記者が感じた「へぇー」を紹介する。

＝随時掲載