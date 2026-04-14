12日に投開票された佐賀県有田町長選で初当選した無所属新人、元町財政課長の鷲尾佳英氏（60）は同日夜、同町南原の事務所で「町の課題を少しでも多く解決し、町民を幸せにしていきたい」と語り、支持者らと喜びを分かち合った。

立候補を表明したのは1月末。現職町長による宴席でのセクハラ行為が表面化し、町政に混乱が生じていた。38年務めた町役場を定年前に退職した。当時は知名度不足を懸念する声もあったが、長年続けてきたスポーツ活動や公民館活動のつながりが支援の輪となり、町内全域に広がった。

選挙戦では現職批判を控え、公約に掲げた政策の説明に重きを置いた。安心・安全で暮らしやすいまちづくり、農業と窯業の振興などを訴え、「誠心誠意、自慢したい町、有田を取り戻す」と語り続けた。

財政課長と商工観光課長を長く務め、町の課題も強みも深く知る。投開票から一夜明けた13日、報道陣の取材に「中学の給食無償化は6月議会にも提案したい。焼き物産業の後継者育成や国際展開、農業へのIT（情報技術）導入なども意欲のある人たちと取り組みたい」と力を込めた。

（糸山信、向井大豪）