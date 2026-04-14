綾瀬はるか、スタジオで涙「勝手にあふれてしまいました」
俳優の綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。涙を見せる場面があった。
【写真】スタジオでは涙も…笑顔を見せる綾瀬はるか
番組では「私のこと覚えてますか」と題したクイズを出題。その中で、綾瀬が主演を務めた2013年放送のNHK大河ドラマ『八重の桜』で美術進行を担当していたスタッフが登場した。
撮影した1年間、多くの時間をともにしていたといい、お互いに「ケム」「八重ちゃん」と呼び合っていたという。
そのスタッフが「私も八重ちゃんにすっかり心を奪われた1人です。八重ちゃんからもらった『けむ』というあだ名は一生の宝物です。本当に大好きです」と手紙で感謝を伝えた。
これに綾瀬は涙。「ありがとうございます。うれしいです。涙が勝手にあふれてしまいました」と感謝していた。
【写真】スタジオでは涙も…笑顔を見せる綾瀬はるか
番組では「私のこと覚えてますか」と題したクイズを出題。その中で、綾瀬が主演を務めた2013年放送のNHK大河ドラマ『八重の桜』で美術進行を担当していたスタッフが登場した。
撮影した1年間、多くの時間をともにしていたといい、お互いに「ケム」「八重ちゃん」と呼び合っていたという。
そのスタッフが「私も八重ちゃんにすっかり心を奪われた1人です。八重ちゃんからもらった『けむ』というあだ名は一生の宝物です。本当に大好きです」と手紙で感謝を伝えた。
これに綾瀬は涙。「ありがとうございます。うれしいです。涙が勝手にあふれてしまいました」と感謝していた。