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きょうは前線の影響で、西日本を中心に雨の範囲が広がっていき、本降りになる所もありそうです。東日本も次第に雲が多くなりますが、気温は高めとなるでしょう。

【西日本　夜は広い範囲で雨】
朝は晴れ間の出る所が多いものの、九州はところどころで雨となりそうです。九州では午後になると広い範囲で雨となり、四国や中国地方にも雨雲のかかる所がある見込みです。夕方以降は、九州や中国地方を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。夜遅くなると、近畿も雨となり、東海や関東の一部にも雨雲のかかってくる可能性があります。北陸や北日本では、天気の大きな崩れはないでしょう。

【気温は高め　九州は雨でひんやり】
日中の気温は、きのうより低い所もありますが、この時季としては高めとなりそうです。関東から西は22℃前後で、5月並みの所が多い見込みです。断続的に雨となる福岡は19℃と、きのうより低くなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：14℃　釧路：11℃
青森　：16℃　盛岡：20℃
仙台　：16℃　新潟：17℃
長野　：25℃　金沢：22℃
名古屋：23℃　東京：23℃
大阪　：24℃　岡山：21℃
広島　：20℃　松江：20℃
高知　：21℃　福岡：19℃
鹿児島：21℃　那覇：28℃

【あすは東〜北日本にも雨雲】
あすは、東日本や北日本にも雨の範囲が広がる見込みです。夜から木曜日の朝にかけては、関東なども本降りの雨になるでしょう。木曜日の日中は天気が回復して晴れ間が戻りますが、金曜日は再び西から雨雲が広がりそうです。台風4号はこのあとも北上して、週末には強い勢力で小笠原諸島に近づく見通しです。あす以降は小笠原諸島や太平洋側を中心に、うねりを伴った高波に注意が必要です。