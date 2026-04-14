きょうは前線の影響で、西日本を中心に雨の範囲が広がっていき、本降りになる所もありそうです。東日本も次第に雲が多くなりますが、気温は高めとなるでしょう。

【西日本 夜は広い範囲で雨】

朝は晴れ間の出る所が多いものの、九州はところどころで雨となりそうです。九州では午後になると広い範囲で雨となり、四国や中国地方にも雨雲のかかる所がある見込みです。夕方以降は、九州や中国地方を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。夜遅くなると、近畿も雨となり、東海や関東の一部にも雨雲のかかってくる可能性があります。北陸や北日本では、天気の大きな崩れはないでしょう。

【気温は高め 九州は雨でひんやり】

日中の気温は、きのうより低い所もありますが、この時季としては高めとなりそうです。関東から西は22℃前後で、5月並みの所が多い見込みです。断続的に雨となる福岡は19℃と、きのうより低くなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：11℃

青森 ：16℃ 盛岡：20℃

仙台 ：16℃ 新潟：17℃

長野 ：25℃ 金沢：22℃

名古屋：23℃ 東京：23℃

大阪 ：24℃ 岡山：21℃

広島 ：20℃ 松江：20℃

高知 ：21℃ 福岡：19℃

鹿児島：21℃ 那覇：28℃

【あすは東〜北日本にも雨雲】

あすは、東日本や北日本にも雨の範囲が広がる見込みです。夜から木曜日の朝にかけては、関東なども本降りの雨になるでしょう。木曜日の日中は天気が回復して晴れ間が戻りますが、金曜日は再び西から雨雲が広がりそうです。台風4号はこのあとも北上して、週末には強い勢力で小笠原諸島に近づく見通しです。あす以降は小笠原諸島や太平洋側を中心に、うねりを伴った高波に注意が必要です。