日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の第2話に、竹財輝之助がゲスト出演することが発表された。

参考：『タツキ先生は甘すぎる！』は子どもたちに本気で寄り添う ドラマを彩る町田啓太の安心感

本作は、小中学生の不登校が35万人を超え12年連続で増加している現状を背景に、学校に行けない子どもたちの居場所であるフリースクール“ユカナイ”を舞台に描くヒューマンドラマ。町田啓太が演じる教室長・浮田タツキは、アートや遊びを通して子どもたちに寄り添い、彼らが奥底に閉じ込めた気持ちを紐解いていく。

竹財が演じるのは、急に学校に行けなくなった小学5年生の息子・杉谷朔玖（高木波瑠）と共にユカナイを訪れる父親・紘一。4月18日放送の第2話に登場する。

第2話では、友達が多く勉強も運動も得意な朔玖がユカナイにやってくる。タツキ（町田啓太）は朔玖に好きなものを切り貼りする“コラージュ”を提案。朔玖は武士とサッカー選手が戦うコラージュを作るが、その中にいる戦いから1人逃げているサッカー選手と、威圧感のある武将の存在が気になるタツキたち。やがて、朔玖が学校に行けなくなったのは運動会の練習が始まった頃だと判明し……。

竹財は出演にあたって「恥ずかしながらフリースクールという存在を知らなかったのですが、タツキ先生のような子どもと同じ目線を持った“甘い”先生がいて下さるのは、子をもつ親としてはありがたいなと素直に思います」とコメント。「この作品を通して“わかっているつもり”の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけになれば嬉しいです」と述べている。

コメント竹財輝之助（杉谷紘一 役）杉谷朔玖の父親、紘一を演じさせていただきました。恥ずかしながら「フリースクール」という存在を知らなかったのですが、タツキ先生のような子どもと同じ目線を持った「甘い」先生がいて下さるのは、子をもつ親としてはありがたいなと素直に思います。今は僕が過ごした幼少期より、対人関係も情報も複雑で難しいなと感じています。この作品を通して「わかっているつもり」の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけになれば嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）